Los mayores ganadores de la temporada baja... hasta ahora

Will Leitch / MLB.Com

Nueva York, Estados Unidos

Es demasiado pronto para comenzar a declarar ganadores y perdedores de Hot Stove. ¡Las Reuniones de Invierno acaban de terminar! Carlos Correa no ha fichado por ningún lado, Dansby Swanson tampoco, ¡Carlos Rodón sigue por ahí! ¡Todavía estamos empezando!

Pero aún así: hemos aprendido mucho. Algunos fanáticos se quejan de la inactividad de su equipo; algunos fanáticos no pueden dejar de deleitarse con su buena fortuna. La temporada baja es un momento de emoción y hay cinco equipos que, diríamos, no solo han brindado emoción: han hecho movimientos inteligentes que se establecieron bien, tanto a corto como a largo plazo. Si eres fanático de estos cinco equipos, debes estar contento con cómo ha ido esto hasta ahora.

Aquí están sus cinco ganadores de temporada baja hasta este momento. Estos son equipos que han mejorado tangiblemente, al menos en el papel, al llenar los vacíos en sus listas o al hacer mejoras claras. Como resultado, no verá a los Mets y los Yankees en la lista porque, hasta este momento, en realidad no han aumentado su base de talentos, sino que han traído de vuelta a sus mejores agentes libres. (O, en el caso de los Mets, firmó a Justin Verlander para ocupar directamente el lugar de Jacob deGrom).

1. Padres

No hay mucho de una llamada difícil aquí. Claro, es posible que Manny Machado opte por no participar después de 2023, y Juan Soto llegará al mercado después de la temporada 2024, por lo que el increíble cuarteto que jugará en San Diego el próximo año podría no estar juntos tanto tiempo como nos gustaría. Pero ¡vaya, qué cuarteto! ¿Machado, Soto, Fernando Tatis Jr. y Xander Bogaerts? _¿En la misma alineación_? ¿Algún equipo ha tenido los primeros cuatro finalistas de MVP antes? (Nota del editor: ¡No!)

Los Padres tienen eso sobre la mesa. Pero más concretamente: los Padres están haciendo exactamente lo que cualquier aficionado debería querer que hiciera su equipo de béisbol. Ven una oportunidad, en una ciudad sin otros equipos deportivos profesionales masculinos importantes, de hacer algo generacional. Sus fanáticos los están apoyando, este equipo es una sensación en esa maravillosa ciudad, y los Padres están poniendo todas sus fichas para ganar, en este momento. ¿Cómo no apoyas a estos tipos?

2. Cardenales

Los Cardinals, por primera vez en este siglo, tenían un gran vacío en la posición de receptor. Tenían muchas opciones, incluido el canje por Sean Murphy de los Atléticos o uno de los tres receptores de Toronto. Pero eso podría haberles costado un talento considerable, incluso el talento que actualmente ayuda a los Cardinals a ganar, como, en este momento: tipos como Brendan Donovan, Lars Nootbaar o Nolan Gorman. No querían hacer eso, todavía no. Así que salieron y llenaron su lugar de captura a la antigua usanza: pagaron por ello.

Willson Contreras ha estado jugando contra los Cardinals durante años y ha sido abierto sobre cuánto respeta a la organización y cuán abierto hubiera sido para reemplazar a una leyenda; encajará perfectamente allí. Los Cardinals acaban de agregar un tres veces All-Star que le dará al equipo una importante mejora ofensiva detrás del plato. El equipo probablemente necesite otro lanzador abridor o dos, pero tiene su respaldo, como siempre lo tiene.

3. Cachorros

Sin embargo, no estés demasiado deprimido por los Cachorros. Siempre fueron considerados un posible lugar de aterrizaje para Cody Bellinger, y su oferta de $17.5 millones terminó por embolsarlo. Bellinger, considerando sus luchas en los últimos años, es un riesgo, es por eso que solo obtuvo un contrato de un año, pero seguramente parece uno con mucho potencial, tanto para él (que puede reconstruir su valor) como para él para el equipo, que ciertamente necesitaba un gran bate. El pitcheo de los Cachorros fue mejor el año pasado de lo que podrías haber recordado, y agregar a Jameson Taillon ciertamente no los empeorará.

Más concretamente, los fanáticos de los Cachorros han estado esperando que el equipo comience a tratar de ganar ahora, en lugar de algún momento indeterminado en el futuro. Probablemente aún deberían buscar un campocorto, y es posible que aún lo hagan, pero los Cachorros lucen como un posible contendiente durmiente del Comodín el próximo año... y es posible que no hayan terminado.

4. Guardianes

En silencio, la ofensiva de los Guardianes el año pasado fue mejor de lo que suele ser, a pesar de la habitual resistencia del equipo a pagar por talentos externos. La razón por la que la ofensiva no fue mala fue por sus habilidades de bat-to-ball, que, como vimos en la postemporada, hace que ganar béisbol sea realmente emocionante... hasta que no lo hace. Por lo tanto, traer a Josh Bell tiene mucho sentido. Realmente solo ha tenido un año fantástico, en 2019, cuando conectó 37 jonrones y 37 dobles e hizo el equipo All-Star, pero incluso su nivel básico es sólido y, sin duda, uno de los mejores bateadores en esta alineación. Y les trae poder, que ellos necesitan más que nada.

Además: Qué divertido par de bateadores ambidiestros, con Bell y José Ramírez. La Central de la Liga Americana parece tan abierta en 2023 como lo estuvo la temporada pasada. Firmar a Bell hace que sea más probable que los Guardianes lo aprovechen nuevamente.

5. Filis

No pensemos demasiado en esto. A pesar de todo el amor justificado por Aaron Judge en esta temporada baja, se podría argumentar que, cuando se tiene en cuenta la posición, la capacidad y la probabilidad de envejecer con gracia, de hecho, fue Trea Turner la mejor agente libre del mercado. (Haría este argumento. ¡Lo creo!) Entonces, aunque es ciertamente salvaje ver a alguien firmar un contrato de 11 años, Turner es ahora una de las pocas personas en este planeta que tiene una idea de lo que será su vida. ser como en 2033: que los Filis pudieran obtener a Turner por $27 millones por año, aparentemente por debajo del mercado, es realmente impresionante.

Instantáneamente hace que ese equipo sea mejor -- en el plato, en las bases y en el campo -- y puede jugar junto a Bryce Harper durante la próxima década. También agregaron a Taijuan Walker en un contrato de cuatro años para fortalecer su rotación. El costo ($72 millones en total) es notable, pero Walker no recibió una oferta calificada, por lo que no le costará a los Filis ninguna selección del Draft.

La carrera de la Serie Mundial de los Phillies este año nos recordó a todos de lo que esta franquicia y esta base de fanáticos son capaces de hacer. Claramente quieren que la fiesta continúe... durante la próxima década.