'Tú eres el futuro': el mensaje de Yadi llevó a Contreras a los Cardenales

Jhon Denton / MLB.Com

San Luis, Estados Unidos

La primera vez que Willson Contreras contempló seriamente hacer lo que alguna vez fue impensable en una rivalidad que data de 1892 (dejar a los Cachorros por los Cardenales) ocurrió el 4 de septiembre, cuando el entonces receptor lesionado miró con anhelo cómo los compañeros de equipo de Albert Pujols y la multitud del Busch Stadium celebró el jonrón 695 de la carrera del toletero.

Contreras, dos meses antes de convertirse en agente libre, se maravilló de la cultura de los Cardenales y de cómo estrellas envejecidas como Yadier Molina y Pujols fueron cálidamente acogidas y celebradas.

Poco sabía Contreras en ese momento, pero su interés en los Cardenales apenas estaba germinando. Otro momento característico finalmente selló su creencia de que St. Louis era donde quería estar.

Después de ese juego del 4 de septiembre en el Busch Stadium, Molina, el receptor icónico de los Cardinals durante 19 temporadas, autografió y escribió una nota en una camiseta y un asistente del camerino se la entregó a Contreras, quien durante años se refirió a Molina como "mi ídolo."

Ahí es donde esta historia de Contreras dio un giro al estilo de Hollywood y selló las intenciones del receptor de convertirse en Cardenal. Al regresar a Chicago esa noche, Contreras deslizó sus brazos dentro de la camiseta firmada por Molina, se la puso sobre el pecho y se la abotonó con orgullo. Se lo mostró a su esposa, Andrea.

“Tuve escalofríos”, dijo Contreras a MLB.com luego de su conferencia de prensa introductoria. “Fue un lindo momento que tuve con mi esposa, poniéndome esa camiseta. Le pregunté: '¿Cómo me veo?' Ella dijo que me veía genial y que ahora me encanta la camiseta aún más".

A partir de ese momento, Contreras y el agente José Mijares se guardaron una gran revelación. La esencia: si todo salió bien, el tres veces All-Star sería Cardenal en unos meses.

“Yadier Molina le envió la camiseta a Willson y decía: 'Este es mi último año, tú eres el futuro'”, dijo Mijares. “Después de ver la celebración de Pujols, luego se puso la camiseta de Yadi. Me dijo: ‘José, sé que el dinero podría estar más en otros lugares, pero si puedes hacer que suceda con los Cardenales, quiero ser parte de eso’. Fue firme y lo logramos”.

Contreras, de 30 años, fue presentado como Cardenal el viernes después de firmar un contrato que podría durar seis temporadas. Los Cardinals tienen una opción para la temporada 2028 que podría extender la base de $87.5 millones más allá de los $100 millones. De cualquier manera, Contreras consiguió el pacto más lucrativo en la historia de los Cardenales para un jugador que no había jugado previamente para la franquicia. St. Louis está emocionado de tener un receptor, un bateador No. 5 que proteja a Paul Goldschmidt y Nolan Arenado y alguien con 22 jonrones en 2022 que pueda reemplazar el golpe retirado de Pujols.

El mánager de los Cardinals, Oliver Marmol, dijo que la organización quería a alguien con la fortaleza para manejar el reemplazo de Molina detrás del plato.

“[Contreras] y Yadi son tipos que se ganaron el respeto, y tienen esa ventaja de que no quieres meterte con ellos”, dijo Mármol. “Willson se toma su trabajo en serio y se despierta y se duerme pensando en ganar. Es un honor estar detrás de Yadi porque lo respeta. Lo dijo perfectamente: 'Es un honor [reemplazar a Molina], pero lo voy a hacer siendo yo mismo'. Lo está haciendo de la manera correcta”.

El presidente John Mozeliak agregó: “Tienes esa imagen de [Contreras] como alguien a quien no querías enfrentar con corredores y pensabas en él como alguien que podría vencerte. Cuando los enfrentas, tiendes a no gustarte. … Hablar con él y ver cómo piensa sobre el béisbol fue muy esclarecedor”.