Ser ciudadano dominicano, el anhelo de Yunesky Maya

PEDRO G. BRICEÑO

SANTO DOMINGO

Yunesky Maya ya es el gran guerrero de la pelota dominicana. También anhela ser un digno ciudadano de la nación que lo acogió cuando abandonó a Cuba en septiembre del 2009 y a la que aún con 40 años brinda lo mejor de su talento.

El nativo de Pinar del Río reveló que están avanzadas las diligencias para convertirse en un ciudadano dominicano, hecho que de conseguirlo lo llenaría de mucho orgullo y felicidad.

“Ya esta patria me acogió como uno de ellos y en cada invierno me brinda la oportunidad de lanzar en sus torneos, hecho que agradezco en el alma”, expresó el raudo lanzador al programa radial Diamante Deportivo que se transmite de lunes a jueves por la Voz de las Fuerzas Armadas en horario de 11 a.m a 12 del mediodía..

Agrega que se realizó la entrega formal de la comunicación con la petición, “Me han llegado algunos mensajes y esperamos con ansías por la llegada de ese día”, señaló el pitcher quien este año posee marca de 3-1 con una efectividad envidiable de 0.76 en 35.2 de entradas en las que ha aceptado 3 vueltas, abanicado 22 y otorgado 11 boletos.

No a Cuba para el Clásico

Con la efectividad que ha mostrado en los últimos años en el béisbol dominicano, Maya recibió ya un llamado para ser parte de la selección de Cuba para el Clásico Mundial y su respuesta fue un rotundo no.

Sostuvo que no se siente confortable con la Federación Cubana de Béisbol, también sus ideales van en una dirección opuesta al sistema político que ha imperado en Cuba.

“Sé porque lo hago, no me sentía bien, prefiero observar el Clásico desde la casa, tampoco le deseo el mal, pues se que van a batallar”, sostuvo el cubano, quien con 40 años se mantiene en disputa por el premio al pitcher del año de la Liga Dominicana.

Agrega que en esos aspectos existen variados temas de ideologías, pensamientos, además conoce a la perfección las cosas que por las que “nosotros como peloteros tenemos que pasar”, señala el pitcher, quien fue parte varias veces de la selección de su país.

Además le he cogido mucho amor a este país (Dominicana), tierra que me acogió como uno de los suyos.

Incluso, Maya fue más distante y dijo que si antes de marzo se resuelve su status migratorio y es llamado por la gerencia dominicana, vestiría los colores de esa nación, tal como lo ha hecho en las pasadas Series del Caribe.

A pesar de que tiene tres años de que solo lanza en el invierno, el derecho exhibe su

gran control y gallardía en cada ocasión que sube al montículo.