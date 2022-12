El mundo del golf en cortos

Felix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. Hoy regresan en este espacio las principales noticias del golf con los esperados cortitos desde los fairways, así que disfrútenlos. Vamo’ al mambo!

* Hay “bobo” entre Rory y Greg. Esos dos, que no tienen “pelos en la lengua”, han estado disparando de todo menos flores acerca de sus respectivas posiciones sobre el “affaire” PGA Tour - LIV Golf Series. Cada uno expresando abiertamente su parecer, y hasta Tiger expresó que “de la única forma que esto podría tener una salida, es con Norman fuera del escenario”. Eso está más caliente que un tizón. * El Tour Juvenil sigue a toda vela. Celebraron la tercera parada en el SDCC con una gran participación de nuestros jóvenes, apoyados por sus padres. * Por otro lado, hay que destacar el gran evento que fue el US Kids Caribbean Championship. Celebrado en La Cana Golf Club con una gran participación de criollos e internacionales, nuestros muchachos tuvieron un rol súper destacado el cual que celebramos y aplaudimos. En nuestra web están los resultados de ambos eventos. * Se calienta el LAAC. The Masters, The R&A y La USGA trabajando a todo vapor para la octava edición del evento que se jugará en Puerto Rico. Ya fuimos invitados, así que continuará mi saga de presencia en todos los LAAC. El evento va del 12 al 16 de enero de 2023. * El LIV Golf Series anuncia calendario. Se está armando la gira comandada por Greg Norman, la cual arranca en febrero con 14 eventos (iba a ser en junio). ¿Seguirá la lucha de poder PGA-LIV en 2023? Sólo el tiempo lo dirá. * Tiger, rey de las redes del golf. De nuevo, y sin siquiera estar activo por las razones que todos conocemos, Woods obtuvo el premio Player Impact Pogram (PIP), metiéndose en los bolsillos 15 millones de los verdes. McIlroy, Spieth, Thomas y Rahm, en ese orden, completan los primeros cinco. * Equipo Miguel Feris gana torneo amateur del Hero World Challenge. Pasó hace días, pero es para destacar, pues se trata de un evento super exclusivo. ¡Felicidades! * Que bien está La Estancia. Estuve por allá jugando el pool de cumpleaños de mi hermano Amilcar Kalaf (que cumple años hoy, así que, si lo ven, felicítenlo), y ese campo está en la mejor condición que lo he visto en años. Gran diseño de P. B. Dye que vale la pena jugar. * Esta semana ponemos en pantalla por CDN Deportes el primero de dos programas grabados en Argentina. No se los pierdan, pues verán las grandes experiencias vividas con el gran grupo que conformamos. La cita es este domingo a Las 8PM. * Big 5 de Cayacoa. Como siempre un gran evento. El New York Team quedó primero, seguido de Los Partners de Santiago. El Team Punta Cana llegó tercero. Felicidades a los ganadores. * Contacto. @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf. TV: Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domingos, 8PM + 3 repeticiones en la semana. Web: www.fiebredegolf.com. Correo: golfypunto@gmail.com