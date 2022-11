Henry Urrutia tras golpear con batazo a Lázaro Blanco: “Jamás pensé que pasaría”

Redacción Digital

Santo Domingo

Una contundente línea que salió del bate de Henry Urrutia terminó impactando el rostro y llevando al suelo a Lázaro Blanco, esto en el curso del enfrentamiento que escenificaron los Gigantes del Cibao y las Estrellas Orientales durante la jornada del lunes en la pelota invernal.

La consternación se apoderó del estadio Julián Javier inmediatamente salió la pelota del bate de Urrutia, quien se vio afectado emocionalmente hasta el punto de abandonar el partido para acompañar a su compatriota y quien fuese su rival durante más de cinco años en la Serie Nacional del béisbol cubano.

“Anoche pasó una de las cosas que más odio y que jamás pensé que pasaría, en mi último turno golpee con una línea a Lazarito (Lázaro Blanco) en la cara”, escribió Urrutia en su cuenta de Instagram (@henryurrutia51) al tiempo de “disculparse” y ofrecer muestras de apoyo hacia el lanzador.

“(…) No puedo explicar lo mal que me siento de saber que te pasó por un batazo mío, haría lo que fuera por cualquier jugador en esta situación, pero me duele mucho porque te conozco hace 20 años, se la persona que eres y lo que has luchado, te admiro y me disculpo por lo sucedido”, agregó.

De acuerdo a informaciones ofrecidas en las redes sociales de las Estrellas, Blanco estará siendo operado producto de fracturas en su rostro (maxilar y hueso cigomático), tras ser sorprendido por la pelota y tener que ser atendido de emergencia en un centro médico de San Francisco de Macorís.

Lisette Carnet, agente tanto de Blanco como Urrutia, informó que el lanzador pudiese estar regresando a los terrenos en vísperas de la primavera, fechas de arranque de la Liga Mexicana de Béisbol.

“Se espera que Lázaro se recupere por completo y regrese la próxima temporada durante la primavera en México”, escribió la representante como pie de un comunicado de actualización sobre la salud del veterano monticulista.

Blanco, de 36 años de edad, había accionado en espacio de cuatro partidos de la mano de las Estrellas, incluyendo tres aperturas, tiempo en el que permitió siete carreras limpias, cinco bases por bolas e igual número de ponches propinados.