Miguel Cabrera se despedirá de las Grandes Ligas en 2023: "Es hora decirle adiós al béisbol"

EFE

Redacción deportes

El estelar toletero venezolano Miguel Cabrera afirmó este viernes que la del 2023 será su última temporada en las Grandes Ligas.

“Pensé que nunca iba a decir nunca, pero pienso que es hora decirle adiós al béisbol”, dijo la estrella de los Tigres de Detroit al hablar con la prensa este lunes antes de su gala caritativa “Cena Con Miguel Cabrera y Amigos”, en la ciudad de Miami.

Cabrera reveló que esta decisión la ha conversado con su familia y que una vez termine su tiempo como jugador activo, en la que será su temporada número 21 en la gran carpa, le gustaría seguir trabajando en el béisbol desde otras funciones, preferiblemente con los Tigres.

“Mi meta es contribuir y ayudar, porque amo el béisbol”, señaló el jugador nacido en Maracay hace 39 años.

En la pasada temporada, el inicialista y bateador designado estuvo aquejado por lesiones en la parte baja de su espalda y en las rodillas, lo que limitó su tiempo de juego, así que su enfoque para la que será su última campaña en las mayores está centrado en mantenerse saludable.

“Una de mis metas es jugar la temporada completa sin lesiones. Siento que, si puedo mantenerme sano, podemos mejorar en el terreno”, afirmó el dos veces ganador del premio al Jugador Más Valioso en la Liga Americana (2012 y 2013).

Los Tigres (66-96) vienen de un año en el que finalizaron en el cuarto lugar en la División Central de la Liga Americana, a 26 juegos de los Guardianes de Cleveland y con todo y lo que desea estar, Cabrera estaría dispuesto a jugar en un rol menos estelar si con ello puede contribuir para lograr mejores resultados.

“No me preocupo si voy a jugar todos los días o no, así que, si me dan la oportunidad, voy a jugar. Si no, apoyaré al equipo. Hay que ser buen compañero”, precisó el mejor bateador en la historia de la participación venezolana en el béisbol de las Grandes Ligas.

Cabrera también se mostró abierto a asistir con el equipo venezolano al Clásico Mundial de Béisbol que se celebrará en marzo del próximo año.

“Si me dan la oportunidad, voy a jugar”, expresó al respecto 'Miggy', como es conocido el ganador de la triple corona de bateo en la campaña de 2012.

En su carrera en las Grandes Ligas, Cabrera ostenta un promedio de bateo de .308, con 507 cuadrangulares y 1.847 remolcadas, además registra 605 dobles y 1.530 carreras anotadas.

Acumula en su vitrina cuatro lideratos de bateo (344 en 2011; .330 en 2012; .348 en 2013 y.338 en 2015), dos de remolcadas (126 en 2010 y 139 en 2013), dos de dobles (48 en 2011 y 52 en 2014) y uno en jonrones (44 en 2012).

Cabrera también ha asistido a 12 Juegos de Estrellas, ha conquistado siete Bates de Plata y ganó la Serie Mundial 2003 con los Marlins de Miami, en una carrera con méritos que lo ponen en camino al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas.