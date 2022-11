Los Mavericks de Dallas están cerca de contratar a Kemba Walker

AP

Nueva York

Los Mavericks de Dallas están cerca de un acuerdo con Kemba Walker, el base cuatro veces elegido al Juego de Estrellas, dijo el lunes una persona enterada de las conversaciones.

La carrera de Walker ha estado en una pausa debido a problemas de rodilla. Sin embargo, la llegada del experimentado jugador de 32 años podría dar al astro Luka Doncic algo de la ayuda que necesita en los alicaídos Mavericks.

La fuente que informó sobre el acuerdo inminente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima, dado que éste no se ha formalizado y depende todavía de los análisis médicos.

La plataforma Substack fue el primer medio en informar sobre el acuerdo, en una nota firmada por Marc Stein, reportero que ha cubierto la NBA durante mucho tiempo.

Dallas atraviesa por una racha de cuatro derrotas, la peor que ha tenido en la temporada, y ha caído por debajo de la marca de ,500, luego de llegar a las Finales de la campaña anterior.

Los Mavs perdieron a Jalen Brunson, quien se marchó como agente libre a los Knicks de Nueva York, tras destacarse junto a Doncic.

Brunson desempeñó un papel relevante para que Dallas ganara partidos de playoffs sin su astro.

La pérdida de Brunson privó también a Dallas de uno de sus dos mejores manejadores de balón, después de Doncic. Spencer Dinwiddie ha tenido que absorber buena parte del trabajo en la presente temporada.

Los disparadores que acompañan a Doncic han tenido problemas también. Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock y Tim Hardaway han atravesado por rachas improductivas.

Walker se limitó a disputar 37 partidos la temporada pasada, su única con los Knicks de Nueva York, por problemas de rodilla que lo han aquejado durante años.

Elegido en el noveno turno general del draft de 2011, Walker brilló en las últimas tres de sus ocho temporadas con Charlotte, antes de firmar como agente libre con Boston.

Walker jugó buena parte de la temporada de 2019-20, alterada por la pandemia. Fue la última de cinco campañas en las que promedió al menos 20 puntos por encuentro.

Jugó apenas 43 duelos en su segunda temporada con los Celtics, que lo cedieron en canje a los Knicks durante el receso.