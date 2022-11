Brasil se mete en octavos tras ganar a Suiza, Portugal quiere revancha ante Uruguay

JEAN DECOTTE

Doha, Catar

Aunque sin Neymar, Brasil abrió con un gol de Casemiro la puerta a octavos de final tras su victoria ante Suiza (1-0) este lunes, horas antes de que el Portugal de Cristiano Ronaldo busque seguir los pasos de la Canarinha ante una Uruguay que ya les eliminó en el Mundial de Rusia en 2022.

Antes de los partidos de este lunes, sólo un equipo había logrado la combinación adecuada de resultados para pasar de ronda, la Francia de Kylian Mbappé, vigente campeona del mundo. Ahora Brasil también puede presumir de estar en octavos.

Casemiro, a pase de su antiguo compañero en el Real Madrid Rodrygo, espantó los sentimientos de nostalgia hacia el lesionado Neymar con una volea de derecha que rompió el arco de Suiza.

Neymar, que se halla en la enfermería debido a un esguince de tobillo derecho sufrido en la entrada en liza contra Serbia (2-0), mandó ánimos a los suyos por las redes y siguió el partido en plena rehabilitación.

El volante del Manchester United anotó en el minuto 83 su sexto gol con la 'Seleção', una de las favoritas al título y líder del Grupo G con puntaje perfecto en dos juegos. La batalladora Suiza, en tanto, es segunda con tres.

- Camerún y Serbia se neutralizan -

Cuartofinalista de la última Eurocopa después de haber eliminado a Francia, la 'Nati' resultó como se esperaba un hueso duro para Brasil, aunque los hombres de Tite evitaron en el tramo final un empate como el que ya había cosechado ante el mismo rival en el Mundial-2018.

Camerún y Serbia suman un punto tras empatar este lunes en un entretenido partido (3-3). El combinado europeo llegó a liderar el encuentro por 3-1, gracias a un nuevo gol con la selección de Aleksandar Mitrovic, pero dos zarpazos de Vincent Aboubakar, autor de un gol y de una asistencia a Eric Maxim Choupo-Moting, devolvieron las tablas al marcador en menos de tres minutos (63 y 66).

Mientras que Argentina relanzó sus opciones de clasificación el sábado, con una Alemania en el alambre después de su empate contra España el domingo y con Bélgica e Inglaterra sufriendo más de lo esperado, la Seleçao de Portugal espera lograr su primer objetivo este lunes.

'CR7' y sus compañeros, que vencieron con apuros a Ghana (3-2) en la primera fecha, deberán abrir hueco en la muralla de Uruguay, contra la que el equipo de Fernando Santos se estrelló en octavos de final del Mundial-2018 en Rusia (2-1). En el otro partido del Grupo H, Ghana derrotó 3-2 a Corea del Sur y se colocó con 3 puntos, los mismos que Portugal, y dos más que Uruguay y Corea del Sur.

A sus 37 años, un insaciable Cristiano Ronaldo sigue acumulando honores y récords, pero los delanteros 'charrúas' Luis Suárez y Edinson Cavani (35 años cada uno) también quieren más, después de que el 'Matador' marcase dos goles en el estadio Olímpico de Sochi hace cuatro años, con la colaboración activa del 'Pistolero' en ambos.

- Ronaldo "con buen pie" -

Entre los grandes campeones la rivalidad no impide el respeto, como atestiguó Cristiano Ronaldo acompañando hasta el límite del terreno de juego a un lesionado Cavani en aquella precoz eliminación de los portugueses, que por entonces eran vigentes campeones de Europa.

El tiempo ha pasado, Cristiano Ronaldo está sin equipo después de la tumultuosa rescisión de su contrato con el Manchester United pero el cinco veces ganador del Balón de Oro sigue concentrado en el Mundial, como demostró su penal provocado y convertido el jueves: se convirtió de paso en el primer jugador de la historia en marcar en cinco Mundiales diferentes.

"Es un momento bonito, mi quinta Copa del Mundo, ganamos y comenzamos con buen pie", afirmó el jugador de Madeira, que mira ya al choque contra Uruguay en el estadio de Lusail.

¿Estarán Cristiano Ronaldo y Messi en octavos? Es lo que espera Marquinhos, compañero en el París SG del séptuple Balón de Oro argentino.

"Por supuesto que nos gusta verlos jugar", lanzó el domingo el defensor brasileño. "Messi no es sólo argentino, Ronaldo no es sólo portugués, eso va más allá de las nacionalidades. Todos los que siguen de cerca la competición aprecian a esos jugadores, ellos no pertenecen solo a su país sino al mundo del fútbol".