Wilson Sosa: “Era una experiencia que desde hace un tiempo quería vivir"

Punta Cana

“Se siente bien regresar al país con la frente en alto”.

Fueron las palabras del gladiador Wilson Sosa a su llegada al país, la tarde del martes, luego de convertirse en el primer atleta dominicano en ganar una medalla de oro en los I Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mar y Playa, que se desarrollan en Santa Marta, Colombia.

El campeón del torneo de lucha olímpica modalidad libre en la categoría 80 kilogramos, señaló que pudo materializar uno de sus principales objetivos al representar a la República Dominicana como atleta.

“¡Wow, lo logré!, esto es una medalla que uno la ansía, la anhela y se prepara para luchar por ella”, manifestó Sosa, quien arribó a suelo dominicano por el aeropuerto de Punta Cana, junto a su entrenador Carlos Félix García.

Wilson describió la experiencia en Santa Marta como extraordinaria, ya que fue su primera participación fuera del país.

“Era una experiencia que desde hace un tiempo quería vivirla. Me disfruté cada competencia al máximo”, siguió diciendo el nativo de Bayaguana, quien agregó que batalló en cada combate defendiendo los colores de la bandera con orgullo.

El entrenador Félix García consideró como indescriptible ver el logro de Wilson y ser parte del mismo. “Se trabajó para lograrlo”.

Félix García manifestó que su alumno le recordó el pasado cuando fue atleta y representó a la República Dominicana en competencias internacionales donde obtuvo en reiteradas ocasiones medallas de bronce.

“Ver a Wilson ganar fue una experiencia que quise vivirla como atleta, pero no pude. Me alegra mucho ver como un muchacho que salió de mis manos lo logró y eso me llena de orgullo, más él que me considera como un padre”, expresó Carlos.

Tanta fue la emoción que sintió el entrenador Félix García que concluyó diciendo: “Lo único que me sale decir es lo logramos, misión cumplida”.

Sosa obtuvo el metal dorado luego de vencer tres por cero al panameño Ángel Eduardo Cortés en la fase final de la categoría de los 80 kilogramos.

En la ronda de eliminación, el dominicano dominó 1 -0 al colombiano Arbey Tobar y en las semifinales derrotó 3- 0 a Micha Emmanuel Sherwin de Surinam.