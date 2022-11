En fiesta de jonrones, Águilas derrotan Estrellas 12-7

Santiago

Aneury Tavarez, Johan Camargo, Wilmer Difó y Ezequiel Durán lideraron con jonrones la mayor ofensiva de las Águilas Cibaeñas en el torneo y derrotaron anoche a las Estrellas Orientales 12-7 en el Estadio Cibao. El triunfo fue el 11 corrido como local en el denominado “Valle de la Muerte”, poniendo su registro en 13-2 en la casa. Los aguiluchos se cimentaron en la primera posición, con 22-8. La ofensiva aguilucha fue liderada por Tavarez con cuadrangular y dos sencillos; Durán, jonrón, inatrapable y tres producidas; Camargo, tetrabase y sencillo con dos impulsadas; Orlando Calixte, dos imparables y una empujada; Difó, vuelacerca y dos llevadas al plato; y Luis Valenzuela, un incogible y carrera producida. Las Estrellas fueron lideradas por Edward Olivares con jonrón, doble y cuatro remolcadas; Alfredo Reyes, doble; y un sencillo cada uno Erick Mejía, Gustavo Núñez y Guillermo Heredia. Por las Águilas inició Bidó, quien trabajó 4.0 entradas de una carrera, dos hits, dos boletos y ponchó a dos. Fue sustituido en el quinto por Nick Hernández y luego tiraron Junior Fernández (6), Johan Ramírez (7), Chad Sobotka (8), Julián Fernández y Rodrigo Benoit (9). Por las Estrellas, comenzó Liz, quien laboró 3.0 entradas, cediendo 3 carreras, cuatro hits, sin transferencias y ponchó a tres. Le siguieron en el montículo Enmanuel de Jesús (4), Carlos Belén (6), Abner Uribe (7), Wilfin Obispo (7) y Chester Pimentel (8). El lanzador ganador fue Hernández (2-1) y el derrotado, Liz (0-2). Las carreras Las Águilas madrugaron frente a Liz, abridor de los orientales, con un rally de dos anotaciones en la primera entrada. Después de uno fuera, Tavarez dio sencillo al bosque derecho, Calixte lo imitó por el izquierdo, Frank Schwindel conectó doble remolcador por el izquierdo y Camargo impulsó la segunda con rodado a primera. Las Estrellas, que fueron dejadas en blanco en las dos primeras entradas, le dieron el primer hit al abridor aguilucho Bidó en el tercero, después de dos outs y anotaron una carrera. Mejía dio hit de línea al jardín derecho y anotó detrás de un doble de Olivares. Los aguiluchos volvieron a marcar con su tercera anotación en la parte baja del tercero cuando Tavárez pegó cuadrangular por el jardín de la derecha después de un out. En el cuarto, ante el relevista De Jesús hicieron una exhibición de poder con cuadrangulares de Camargo y Difó, por el jardín izquierdo, este último con Duran en circulación para colocar el pizarrón 6-1. Una más produjero los amarillos en el sexto, combinando doble de Camargo, sencillo de Durán y Camargo entró en jugada de selección. En el séptimo fabricaron un rally de cinco, combinando boleto a Robles, sencillo de Tavarez y Calixte le imitió con otro remolcador. Un out después, el emergente Valenzuela dio inatrapable impulsador al izquierdo y Durán sacó la bola por el mismo lado para poner la pizarra 12-1. Los verdes hicieron una en el octavo cuando el relevista Sobotka no encontró la zona de strike y llenó las almohadillas, entrando en carrera Batten. Los orientales anotaron cinco en el noveno combinando doble de Reyes, Núñez dio sencillo al igual que Batten quien remolcó dos y luego Olivares dio jonrón con dos a bordo para tres carreras más, pero su reación no fue suficiente y el marcador quedó 12-7. Previo al inicio del partido,. Jean Luis Rodríguez, director del Fideicomiso RD-Vial fue invitado a lanzar la primera bola y le acompañaron en el terrero el presidente de las Águilas Cibaeñas, Víctor García Sued, y Gustavo García, en representación de la comercializadora Eventos Deportivos del Cibao (EDECI). Las Águilas Cibaeñas viajarán este domingo a la capital para jugar su séptimo partido contra sus grandes rivales, Tigres del Licey, a partir de las 5:00 de la tarde en el estadio Quisqueya Juan Marichal.