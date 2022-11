Ganaron los Favoritos: Judge y Goldschmidt electos Jugadores Más Valiosos

AP

Nueva York

Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, ganó el jueves por la noche el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, y el toletero de los Cardenales de San Luis, Paul Goldschmidt, se llevó el premio de la Liga Nacional.

Después de batear 62 jonrones esta temporada para romper el récord de la Liga Americana, Judge venció fácilmente al fenómeno bidireccional de los Angelinos de Los Ángeles, Shohei Ohtani, en una carrera por el MVP que algunos pensaron que podría estar cerca.

“Es difícil ponerlo en palabras”, dijo Judge en una entrevista en MLB Network, rodeado de su radiante esposa, padres y agentes. “Es un momento increíble. Mucho trabajo duro para llegar a esto”.

El jardinero de 6 pies 7 pulgadas recibió 28 de 30 votos de primer lugar y dos segundos por 410 puntos de un panel de la Asociación de Cronistas de Béisbol de América. Ohtani, el ganador del año pasado, fue elegido primero en dos votaciones y segundo en las otras 28 por 280 puntos.

Yordan Alvarez de los Astros de Houston, campeones de la Serie Mundial, terminó tercero.

El juez reconoció sentirse “extremadamente nervioso” por el anuncio.

“Nunca quieres asumir nada”, dijo.

Goldschmidt ganó el premio de la Liga Nacional por primera vez después de un par de llamadas cercanas al principio de su carrera. El primera base obtuvo 22 de 30 votos de primer lugar y ocho segundos para 380 puntos de un panel separado de BBWAA.

“Es un gran honor. Pero no se trata solo de mí”, dijo Goldschmidt en MLB Network. “Quiero decir, ha habido tanta gente que me ha ayudado”.

El tercera base de los Padres de San Diego, Manny Machado, terminó segundo con 291 puntos después de obtener siete votos de primer lugar y 13 segundos.

El compañero de equipo de Goldschmidt con los Cardinals, campeones de la División Central de la Liga Nacional, el antesalista Nolan Arenado, llegó tercero con 232 puntos. Fue elegido primero en una boleta, segundo en dos y tercero en 15.

Ahora como agente libre, Judge rompió el récord de la Liga Americana de 61 jonrones establecido por el toletero de los Yankees Roger Maris en 1961.

Judge, el MVP más alto en la historia de las Grandes Ligas, también lideró las mayores en carreras (133), porcentaje de embase (.425), porcentaje de slugging (.686), OPS (1.111), extrabases (90) y bases totales. (391) para ayudar a los Yankees a ganar la División Este de la Liga Americana. Empató en el liderato de las Grandes Ligas con 131 carreras impulsadas y fue segundo en la Liga Americana con un promedio de bateo de .311.

Ohtani armó quizás la mejor temporada bidireccional en la historia del béisbol para un equipo de los Angelinos en el tercer lugar que terminó 73-89.

La superestrella de Japón tuvo marca de 15-9 con efectividad de 2.33 y 219 ponches en 28 aperturas en el montículo cubriendo 166 entradas. En el plato, bateó para .273 con 34 jonrones, 95 impulsadas y OPS de .875.

Álvarez, el toletero de Houston que lanzó un jonrón de la ventaja en el juego decisivo de la Serie Mundial, bateó .306 con 37 jonrones, 97 carreras impulsadas y un OPS de 1.019.

Judge fue el Novato del Año de la Liga Americana en 2017, cuando terminó en un distante segundo lugar en la votación de MVP detrás del segunda base de Houston, José Altuve.

Goldschmidt, de 35 años, bateó para .317 con 35 jonrones, 115 carreras impulsadas y un OPS de .981 líder en la liga esta temporada. Tuvo 41 dobles y anotó 106 carreras mientras compilaba un porcentaje de embase de .404 y encabezaba la liga en porcentaje de slugging (.578).

“Creo que definitivamente a medida que envejeces, tienes que adaptarte, y eso es algo de lo que he tratado de hacer. He tratado de adelantarme”, dijo Goldschmidt. “No puedes intentar hacer lo mismo que hiciste el año anterior. Pero sí, una especie de estigma de que a medida que envejeces, seguirás empeorando. Quiero decir, a nadie le gusta eso. No les gusta que les digan que no pueden hacer algo, así que definitivamente es una motivación”.

El siete veces All-Star y cuatro veces ganador del Guante de Oro fue subcampeón del MVP de la Liga Nacional en 2013 y 2015, luego terminó tercero en 2017, todos con los Diamondbacks de Arizona. Llegó sexto el año pasado con los Cardenales.

“Nunca sentí que me faltaba algo”, dijo Goldschmidt. “He tenido algunos años geniales”.

Machado bateó para .298 con 32 jonrones, 102 impulsadas y OPS de .898. Tuvo 37 dobles y anotó 100 carreras para llevar a los Padres a los playoffs con un puesto de comodín.

Arenado bateó .293 con 30 jonrones y 103 carreras impulsadas, brillando a la defensiva en la tercera base nuevamente para ganar un décimo Guante de Oro consecutivo para comenzar su carrera. Tuvo 42 dobles y OPS de .891.

Impulsados ??por Goldschmidt, Arenado y un renaciente Albert Pujols, los Cardinals terminaron 93-69 y ganaron su segundo título de división en los últimos cuatro años. Fueron barridos en casa por los Filis de Filadelfia, campeones de la Liga Nacional, en la ronda de comodines.

La votación se llevó a cabo antes de la postemporada.

“Ya sea que gane esto o no, iba a ser un gran año”, dijo Goldschmidt. “Este fue mi mejor año y el más divertido que tuve, jugando con Nolan y Albert y tantos muchachos que teníamos. Entonces, fue simplemente increíble”.