Mis recuerdos de Comarazamy

Héctor J. Cruz

Hace 49 años que inicié mi carrera periodística en el periódico El Nacional. Cuando ingresé como novato. El editor deportivo, y mi primer profesor fue Luis Fernández, cronista deportivo que amaba el deporte y la política. Luis abandonó el periodismo deportivo muy temprano, y ahí se perdió una pluma muy fina.

También andaba por ahí otro novato, Rafael Calderón, quien ejerció el periodismo deportivo largo tiempo, incluso fue el primer editor deportivo que tuvo el periódico Diario Libre..Luego perdió entusiasmo y se marchó a Nueva York.

Y el tercer personaje en redacción deportiva era Roosevelt Comarazamy, quien tenia distintos roles. Era abogado,ex atleta inclusive miembro de la selección nacional de basket queasistió a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1966 en Puerto Rico.

Roosevelt ejercía algo la abogacía, pero como sabía inglés , también hacía funciones de traductor. Su tío Eduardo era director de prensa de Palacio Nacional, y Roosevelt muchas veces hacía las veces de traductor para Balaguer en visitas diplomáticas.

En esos meses de finales del año 1973 hubo un conflicto laboral entre los dueños de El Nacional y los periodistas. El resultado fue muy brusco, los periodistas y el periódico rompieron y fruto de ello más adelante nacería el periódico La Noticia. Hacia allá se fueron Luis y Calderón.

Yo fui invitado a permanecer en El Nacional con labores mayores, y se creó un escenario para parar una columna especializada en beisbol llamada “3 en Uno”, que hacíamos junto a Comarazamy y el Dr. Luis Ramon Cordero, vice de El Nacional, pero también cronista deportivo y gran amante del beisbol. Así fue mi primera relación de trabajo con Roosevelt, con gran provecho para mi.La columna duró unos 3años.

Luego tuve otras oportunidades con él. A mediados de los 80 compartimos una temporada de Grandes Ligas con el Juego de la Semana TV, cada sábado, por Teleantillas, en una producción de Nandy Rivas.

Hicimos más de 20 viajes juntos a los premios de Formula I de México, en los 90, y a los campos de entrenamientos de Grandes Ligas.

Con Roosevelt siempre se aprendía porque en el trabajo era perfeccionista, se prepara como el mejor. Y porque tomó el deporte como la pasión de su vida. Su partida es triste, y siempre será recordado como uno de los grandes

Su largo y amplio transitar por el deporte así lo dicen.

BOMBA: La cronista Aimé Rivas dio el palo de la semana ayer cuando el infielder Elly de la Cruz declaró que su último juego será este viernes 18, y no iría más con Licey…De inmediato, la periodista preguntó al gerente general Audo Vicente y éste dijo que hablaría con los Rojos de Cincinnati a ver si le permiten seguir .. En realidad, yo créia que este joven jugaría hasta el día 30 de noviembre, pero se han adelantado. El tiene tremendas herramientas, y Cincinnati ya empezó a cuidarlo….Esa es la Lidom.

¿GANARÁ? Creo que Sandy Alcantara ganará el premio Cy Young de la Liga Nacional, que será anunciado este miércoles. Sus números superan a cualquiera, incluyendo al mexicano Julio Urías, que tuvo 17-7 y 2.16 para los Dodgers… Alcantara terminó con 14-9 y 2.28, y no logró 20 triunfos por estar en un club de escasa ofensiva, como los Marlins. En 32 aperturas lanzó 228.2 innings (líder de la liga), 174 hits, 207 ponches , cuarto mejor de la liga.Fue líder en juegos completos con 6, y aportó una blanqueada… Por cada 9 innings, permitió 6.4 hits y tuvo 8.1 ponches. Lo grande del caso es que para los Marlins es tremenda ganga porque tiene contrato de 5 años por US$56 millones, que finaliza en el 2026. A Sandy lo engañaron,. En la Americana deberá ganar Justin Verlander.

EL INICIALISTA: Los Yanquis decidieron que se quedarían con Anthony Rizzo y le dieron pacto de 2 años por US$36 millones, más una opción por US$17 millones. En el año opcional, si el equipo no la ejerce le darían un bono compensatario por US$6 millones, y eso lleva el contrato a un minimo de US$40 millones..¿Y Aaron Judge, para cuándo?. Existe una gran posibilidad de que el hombre se vaya a un equipo de California, pero dicen que están hablando con su agente (PSI Sports management).

EL ZURDO: Tyler Anderson tuvo una gran actuación con los Dodgers, record dé 15-5 y 2.57… Pero se fue a la agencia libre, rechazó la oferta calificada de 19 millones y firmó por 3 años y 39 millones de dolares.. Ganará menos, pero garantiza tres años.

CONTRADICCION: Los Leones del Escogido tenían promedio colectivo de .202 (hasta anoche), ultimo lugar de Lidom, sumaban 7 jonrones, para el ultimo , y 70 carreras anotadas, para el puesto 5to. Cancelaron a su manager Pedro López, pero este fue nombrado ayer coach de bateo de las Estrellas Orientales..¿En serio?.. No entendí.. Porque si Pedro es experto en bateo, por qué no le enseñó al Escogido a batear?.. Me quedé atónito.

LOS MANAGERS: Terry Francona fue un fácil ganador del premio en la Liga Americana recibiendo 17 votos de primer lugar..Brandon Hyde, de los Orioles, recibió 9 y Scott Servais, de Seattle, solamente uno. Fue el tercer premio para Francona.

En la Nacional,Buck Showalter fue el ganador en forma cerrada frente a Dave Roberts, en una votación en que cinco managers recibieron votos de primer lugar. Showalter recibió 8 de primero igual que Dave Roberts, de los Dodgers. Pero, el manager de los Mets lo superó en votos de 2do. Y 3ro.. totalizando 77 puntos.. También recibieron votos de primer lugar Brian Snitker, de Atlanta, 7, Oliver Marmol, dominicano de San Luis, 5 y Rob Thomson, de Filadelfia, 2.. Para Showalter, fue su cuarto galardón, todos con equipos distintos, nuevo record de MLB.