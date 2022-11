Francona y Showalter managers del año

AP

Nueva York

Terry Francona de Cleveland y Buck Showalter de Nueva York fueron elegidos Gerentes del Año el martes por la noche, mejorando los ya brillantes currículums de ambos líderes veteranos del béisbol.

Showalter, quien ganó el premio de la Liga Nacional en una carrera muy reñida, es solo la tercera persona en ganar un cuarto premio al Gerente del Año y la primera en ganar con cuatro franquicias diferentes. Ganó con los Yankees en 1994, Rangers en 2004, Orioles en 2014 y ahora los Mets.

Los otros cuatro veces ganadores son los miembros del Salón de la Fama Bobby Cox y Tony La Russa.

“El juego ha cambiado”, dijo Showalter sobre sus cuatro premios en cuatro décadas. “Pero en muchos sentidos se ha mantenido igual”.

Showalter recibió ocho de los 30 votos de primer lugar, 10 votos de segundo lugar y 77 puntos en total, superando al capitán de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, quien terminó segundo. Roberts también obtuvo ocho votos de primer lugar, pero solo obtuvo cuatro votos de segundo lugar para 57 puntos.

Brian Snitker de Atlanta, quien ganó el premio en 2018, terminó tercero con 55 puntos. Recibió siete votos de primer lugar. La votación fue realizada por un panel de la Asociación de Cronistas de Béisbol de América.

Showalter llevó a los Mets a la segunda mejor temporada regular en la historia de la franquicia, terminando con 101 victorias, lo que significó una mejora de 24 victorias con respecto a 2021. Terminaron segundos en el Este de la Liga Nacional detrás de los Bravos, quienes se recuperaron para ganar la división.

Showalter, de 66 años, aportó una sensación de estabilidad y seriedad a una franquicia que había tenido problemas dentro y fuera del campo durante las últimas temporadas.

Francona ganó el premio de la Liga Americana por tercera vez en 10 temporadas. Recibió 17 de 30 votos de primer lugar y nueve votos de segundo lugar por 112 puntos del panel de BBWAA.

Brandon Hyde de Baltimore terminó en segundo lugar, obteniendo nueve votos de primer lugar y 79 puntos, luego de llevar a los Orioles a un cambio de 31 victorias. Scott Servais de Seattle fue tercero con un voto de primer lugar, ocho votos de segundo lugar y 14 votos de tercer lugar. Lideró a los Marineros de regreso a la postemporada esta temporada, rompiendo una sequía de playoffs que duró dos décadas.

Dos veces ganador de la Serie Mundial con Boston, la décima temporada de Francona en Cleveland puede haber sido su mejor trabajo como entrenador. Es la novena persona en ganar el premio tres veces.

“Debería considerarse un premio organizacional, porque así es como me siento”, dijo Francona. “Empiezas a escuchar a la gente hablar de ti personalmente, te incomoda un poco, pero por las cosas que me permiten presumir de nuestra organización, eso me hace muy feliz”.

El equipo más joven del béisbol, los Guardianes, ganaron inesperadamente la División Central de la Liga Americana, superando a los Medias Blancas de Chicago en septiembre y arrasando con la división. Luego, Cleveland barrió a Tampa Bay en la ronda de comodines antes de perder en cinco juegos ante los Yankees en la Serie Divisional de la Liga Americana.

La votación se realizó antes de la postemporada.

Francona superó la temporada después de que importantes problemas de salud lo obligaron a dejar el equipo en 2020 y 2021. El hombre de 63 años dijo que su joven equipo lo revitalizó, que contó con 17 jugadores que debutaron en las Grandes Ligas esta temporada.

Tiene la intención de regresar en 2023, pero Francona y los Guardianes tienen un acuerdo abierto que le permitiría dar un paso al costado si lo necesita.