Con Julio Rodríguez como Novato del Año, los latinos mantienen su hegemonía en la Liga Americana

El jardinero dominicano Julio Rodríguez fue anunciado este lunes por la MLB como el ganador del premio Jackie Robinson, que distingue al Novato del Año de la temporada 2022, en este caso en la Liga Americana.

En la Liga Nacional el ganador fue el jardinero de los Bravos de Atlanta, Michael Harris II.

Rodríguez, de los Marineros de Seattle, recibió 29 votos para el primer lugar y uno para el segundo por parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA, por su sigla en inglés), para superar a los finalistas, Steven Kwan, de los Guardianes de Cleveland, y a Adley Rutschman, de los Orioles de Baltimore, para quedarse con la distinción en el menor de los circuitos.

Con este galardón Rodríguez se convierte en el octavo dominicano que conquista este premio junto a Alfredo Griffin (1979 con los Azulejos), Raúl Mondesí, (1994 con los Dodgers), Rafael Furcal (2000 con los Bravos), Albert Pujols (2001 con los Cardenales), Ángel Berroa (2003 con los Reales), Hanley Ramírez (2006 con los Marlins), Neftalí Féliz (2010 con los Rangers)

Con la escogencia de Rodríguez, los latinos mantienen su hegemonía en la Liga Americana, logrando alzarse con el premio en tres de las últimas cuatro temporadas, sumándose a los cubanos Randy Arozarena (2021) y Yordan Álvarez (2019).

El jardinero, de 21 años, fue clave para que los Marineros pusieran fin a su sequía de 21 años sin avanzar a la postemporada de las Grandes Ligas.

Rodríguez, quien disputó 132 partidos esta temporada, bateó para promedio de .284 con 28 jonrones y 75 carreras empujadas.

El estelar jardinero central, quien fue el único jugador de primer año en asistir al Juego de Estrellas en esta temporada, utilizó su velocidad para lograr un 20-20, con sus 28 vuelacercas y 25 bases robadas.

Rodríguez, quien también contabilizó 25 dobles y tres triples entre sus 145 imparables, pisó el plato en 84 ocasiones para los Marineros.

El originario de Loma de Cabrera, en la República Dominicana, lideró a los jugadores de primer año en jonrones (28), slugging (.509), OPS (.853) y total de bases alcanzadas (260).

Además, terminó segundo en carreras producidas (75), anotadas (84) y bases robadas (25) y tercero en indiscutibles (145).

El desempeño ofensivo de Rodríguez, quien quedó segundo en el Festival de Jonrones, detrás de su compatriota, el jugador de los Padres de San Diego, Juan Soto, lo llevó a conquistar el Bate de Plata como uno de los jardineros de mayor ofensiva en la Liga Americana, distinción que compartió con Mike Trout y Aaron Judge.

Por su parte, Harris II bateó para .297 con 19 jonrones y 64 remolcadas, siendo una pieza clave para que los excampeones de la Serie Mundial avanzaran hasta la postemporada.

Harris II superó en la disputa por esta distinción a su compañero de equipo con los Bravos, el lanzador Spencer Strider y al utility de los Cardenales de San Luis, Brendan Donovan.

