Verstappen promete ayudar a "Checo" en Abu Dabi tras polémica

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) restó importancia al hecho de desobedecer las órdenes de su equipo al no dejar pasar a su compañero 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Sao Paulo de este domingo, y prometió ayudar al mexicano en Abu Dabi, última prueba del calendario, para conquistar el subcampeonato.

"En Abu Dabi, si necesita los puntos, le ayudaré, pero no es el fin del mundo", se justificó ante los medios Verstappen, que no se jugaba nada en Brasil, pues ostenta el título de campeón desde hace un mes, tras finalizar la carrera en el circuito de Interlagos.

La polémica saltó en las últimas vueltas de la carrera, cuando el bicampeón mundial (2021 y 2022) sobrepasó a 'Checo' e hizo caso omiso de las órdenes de Red Bull para que le devolviese la posición.

Al final, Verstappen terminó sexto y 'Checo', séptimo.

Ello provocó que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que acabó cuarto por detrás de su compañero, el español Carlos Sainz, alcanzase al piloto mexicano en la clasificación del mundial de pilotos.

Ahora ambos suman 290 puntos y se disputarán el subcampeonato en la última prueba del año, que será la próxima semana en Abu Dabi.

Verstappen insistió en que actuó de esa forma en Interlagos "por algunas cosas que pasaron antes".

Los medios especializados sospechan que el neerlandés podría estar refiriéndose a una extraña maniobra que realizó 'Checo' en la clasificación del Gran Premio de Mónaco, donde al final salió vencedor el mexicano.

Verstappen comentó que ya ha hablado con el equipo sobre el asunto y apostó por pasar página y "seguir adelante".

"Si tengo alguna oportunidad de ayudarlo en Abu Dabi, lo haré sin dudarlo", sentenció.

'Checó' Pérez, por su parte, terminó el Gran Premio de Sao Paulo con un gran enfado por la postura de su compañero de equipo.

"No entiendo sus razones; si tiene dos campeonatos es gracias a mí", manifestó.

A tricky day today. We’ll analyze overnight and give it all to move up during Sunday’s race @redbullracing ??#KeepPushing #BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/3igTkgitFO