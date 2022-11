Curry anota 40 ante Cavaliers, Lakers pierden sin LeBron, Towns 13 con 10 rebotes

EFE

Los Angeles

Un excepcional Stephen Curry lideró la victoria de los Golden State Warriors ante los Cleveland Cavaliers en un viernes de suerte dispar para las dos franquicias más laureadas de la liga: los Boston Celtics sumaron su quinta victoria seguida y Los Angeles Lakers encadenaron su quinta derrota consecutiva.

Warriors 106, Cavaliers 101

Con un Stephen Curry espectacular y letal en el desenlace (40 puntos con 15 de 23 en tiros), los Golden State Warriors se llevaron la victoria ante unos Cleveland Cavaliers muy peleones y que han empezado la temporada con buenas sensaciones.

Donovan Mitchell se quedó muy cerca del triple-doble para los Cavaliers con 29 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias.

Kings 120, Lakers 114

Con cinco derrotas consecutivas y solo dos victorias en doce partidos, Los Angeles Lakers continúan su particular 'via crucis' y esta vez cayeron ante los Sacramento Kings en un partido que no jugó LeBron James por lesión.

De'Aaron Fox (32 puntos, 7 rebotes y 12 asistencias) sentenció en los últimos dos minutos a unos Lakers en los que los mejores fueron Anthony Davis (24 puntos y 14 rebotes) y Russell Westbrook (21 puntos y 11 asistencias).

Celtics 131, Nuggets 112

En Boston se midieron dos equipos en racha, los Celtics y los Nuggets -ambos con cuatro triunfos seguidos-, y la victoria fue para los locales gracias a Jayson Tatum (34 puntos y 8 rebotes), Jaylen Brown (25 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias) y el dominicano Al Horford, quien batió su récord personal de triples anotados en un partido (6 de 8) y acabó con 21 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias en 34 minutos.

Nikola Jokic (29 puntos y 8 rebotes) fue el faro de Denver junto a Bruce Brown (16 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias).

Thunder 132, Raptors 113

Los Oklahoma City Thunder se desquitaron de su decepción del miércoles, cuando perdieron tras dos prórrogas ante los Milwaukee Bucks, al ganar este viernes a los Toronto Raptors con una fabulosa actuación colectiva: ocho jugadores consiguieron más de 10 puntos y Eugene Omoruyi fue el máximo anotador con 22.

En los Raptors, que sufrieron el 55,9 % en tiros de campo de los Thunder, destacó la presencia del español Juancho Hernangómez, que apenas había tenido oportunidades con los canadienses hasta ahora y que jugó su mejor partido de la temporada con 9 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 2 robos en 17 minutos.

Magic 114, Suns 97

Los Orlando Magic siguen asombrando en este primer mes de temporada y, tras vencer este miércoles a los Dallas Mavericks y la semana pasada a los Golden State Warriors, este viernes derribaron a otro peso pesado de la liga como los Phoenix Suns.

Sin Paolo Banchero, número uno del último draft, los Magic se dejaron guiar por Wendell Carter Jr. (20 puntos y 10 rebotes) mientras que en los Suns, sin Chris Paul y con 13 de 42 en triples, el principal referente fue Cameron Payne (22 puntos).

Spurs 111, Bucks 93

También resultó llamativa la victoria de los San Antonio Spurs sobre unos Milwaukee Bucks que, al menos, tuvieron como excusa la enorme cantidad de bajas con la que se presentaron en Texas (Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, Kris Middleton, Pat Connaughton, Grayson Allen...).

Keldon Johnson encabezó con 29 puntos a los Spurs y Jevon Carter hizo lo propio con 21 puntos en los Bucks, en los que el español Serge Ibaka tuvo una actuación destacada con 11 puntos y 9 rebotes en 19 minutos.

Grizzlies 114, Timberwolves 103

Ja Morant (28 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias) encabezó a los Memphis Grizzlies en su victoria ante los Minnesota Timberwolves en un partido en el que el español Santi Aldama volvió a dejar huella con 12 puntos y 7 rebotes.

En los Wolves, que tuvieron muchos problemas de faltas en su juego interior, Anthony Edwards fue el mááximo anotador (28 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) y el dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns volvió a tener una noche gris (13 puntos y 10 rebotes).

Knicks 121, Pistons 112

Los New York Knicks regresaron a la senda de la victoria al imponerse a los Detroit Pistons con 30 puntos de RJ Barrett y 26 puntos y 7 asistencias de Jalen Brunson.

Bojan Bogdanovic, con 25 puntos, lideró a Detroit en un partido que no se recordará por el acierto de ninguno de los dos equipos desde el triple (10 de 40 para los Knicks y 7 de 31 para los Pistons).