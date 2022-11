Pabellón de la Fama ofrece almuerzo a nuevos inmortales

Santo Domingo

El Comité Permanente del Pabellón de la Fama reconoció la sobresaliente trayectoria de los cronistas deportivos Radhamés González, César Daniel Medina Núñez y de manera institucional a la Liga Centro.

Los homenajes a González y Medina Núñez fueron realizados en ocasión de la bienvenida tributada por el Comité de Veteranos a los diez deportistas que serán inmortalizados este domingo 13 en el auditorio del Pabellón de la Fama, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El acto, al que asistió el ministro de Deportes, ingeniero Francisco Camacho y los viceministros Kennedy Vargas y Franklin de la Mota, se realizó en el Salón Lincoln del Hotel Intercontinental.

También estuvo presidente el general Delio Colón Rosario, presidente del Consejo Directivo del Círculo Deportivo Militar.

Durante la actividad el Pabellón hizo la entrega adelantada de anillos que dan de la escogencia a la inmortalidad de Eleucadia Vargas, Nurys Arias, Katty Acevedo, Kellvin de León, Héctor J. Cruz, Fernando Teruel, Francisco García, Francisco Cordero, Modesto Castillo y Efraín Valdez, quien fue el único debido a que por compromisos con la ciudadanía se le hizo imposible realizar el viaje desde los Estados Unidos.

Las palabras de bienvenida las pronunció el inmortal del baloncesto Julio Mon Nadal, quien presidió el Comité de Veteranos del Pabellón de la Fama.

“Es un acto breve que realizamos en el interín de un almuerzo para dar formal bienvenida a los nuevos inmortales. Es una actividad dedicada a ustedes y en honor a ustedes, por eso vamos a ser breve para que puedan compartir e interactuar con los inmortales aquí presentes”, dijo Mon Nadal.

En nombre del Comité Permanente del Pabellón de la Fama habló su presidente Dionisio Guzmán, quien agradeció al ministro Camacho por la asistencia y por el rol desempeñado para que los inmortales hoy cobran una remunerada pensión, “sin el sobresalto de que se le pueda suspender si trabajan están laborando como empleados públicos o privados”.

Agradecen distinción

Los homenajeados agradecieron al Pabellón de la Fama y a los miembros de su Comité Permanente, por la deferencia con cada reconocimiento, que también fue extensivo para la legendaria Liga Centro.

Iniciaron con el reconocimiento a la Liga Centro, representada por el presidente Juan Ortiz (Piñao), los directivos David Román, Rafael Cueto y Oreste Vallejo.

“Queremos agradecer esta distinción a una institución que hoy tiene en el Pabellón de la Fama 13 de sus integrantes, incluyendo a sus tres fundadores, incluyendo a Héctor J. Cruz, quien serán exaltado el domingo”, dijo Piñao Ortiz, quien está entre los inmortales.

Radhamés González, emocionado, afirmó que el reconocimiento del Pabellón de la Fama “es el más significativo que me han hecho en mi vida”.

El nativo de San Pedro de Macorís está considerado como uno de los más excelsos narradores dominicanos de todos los tiempos. “Una de mis mayores satisfacciones es cuando me toca resaltar la carrera de un atleta, pero hoy me toca a mí, por sorpresa, y les juro que el corazón no me cabe en el pecho de la emoción que siento ahora mismo”, admitió el caballeroso hombre y fino relator de los juegos de béisbol.

Luis Ramón Cordero, José Pío Santana y Marisela Paralta entregaron la placa a González.

Con palabras similares se expresó el veterano cronista hípico y destacado declamador César Medina Núñez, quien recibió su reconocimiento de manos de Atilio de Frías, Marcos Jiménez y Rafael -Fei- Duquela.

La exaltación de la Clase Inmortal 2022 iniciará este domingo 13 de los corrientes, a partir de las 10:00 de la mañana. Reynaldo -Papi- Bisonó, presidente en la actividad de este viernes, será el Presidente de Honor del ceremonial.

Selección U20

El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano dedicará el Ceremonial de Exaltación a la selección nacional de fútbol masculina que clasificó al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos París 2024.

Equipo Mixto de Atletismo

La misma distinción recaerá sobre la selección mixta de atletismo 4×400 que ganó oro en el Mundial de Oregon, Estados Unidos.

Justicia

La dedicatoria compartida busca reconocer a dos deportes que pusieron a la República Dominicana en el mapa mundial con hazañas nunca antes logradas en dichas disciplinas.