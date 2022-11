Conor McGregor se interesa en comprar el Liverpool

El controvertido luchador irlandés Conor McGregor ha expresado su interés en la compra del Liverpool, después de que esta semana se filtrase que el dueño del club de fútbol inglés, Fenway Sports Group (FSG), quiere venderlo.

"¡Me encantaría!", escribió este miércoles en su cuenta de Twitter, y en mayúsculas, el dublinés, uno de los deportistas más ricos del mundo, quien ya había declarado en el pasado su deseo de hacerse con un equipo británico.

El pasado marzo confirmó que estaba interesado en hacer una oferta para comprar el Manchester United, el Chelsea o el Celtic de Glasgow, club escocés de raíces irlandesas.

McGregor indicó este miércoles en su tuit que "tan pronto" como se enteró de la noticia sobre el Liverpool pidió "información al respecto".

"¡Vaya giro en la situación!¡Vaya club!", celebró la superestrella de las artes marciales mixtas.

McGregor ha confesado que de pequeño apoyó al United, si bien sus simpatías viraron hacia el Liverpool, como reconoció en la final de la Liga de Campeones que disputaron los "reds" ante el Real Madrid en 2022.

I WOULD LOVE IT! I requested my information on this, yes. Soon as I heard. What a turn of events! What a club! @LFC https://t.co/HD0ELlhKOH