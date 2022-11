José Leger: Un capitaleño que triunfa en Santiago

Marcos Nivar

Santo Domingo

El joven José Leger, dirigente de las Águilas Cibaeñas está saborenado el éxito en este inicio de temporada, con récord de 13-6 en sus primeros 19 compromisos. Oriundo de la capital, Leger ha sabido ganarse el espacio dentro de una de las organizaciones de más tradición y cultura ganadora en nuestro béisbol.

Sustituye en el puesto al dirigente más ganador de la pelota dominicana, Félix Fermín, quien levantó el ultimo campeonato de las Águilas en la temporada 2020-2021 y ahora tiene un puesto especial como asesor de la gerencia.

Leger considera como algo fundamental que sus ideales y los de la organización amarilla están en sintonía; ganar o ganar.

"Me he sentido como en casa desde el primer día, la mejor bienvenida que me han podido dar mis jugadores es su entrega por la camiseta y que el deseo de todos en la organización es ganar", indicó el coach.

La gerencia del conjunto, encabezada por Ángel Ovalles ha trabajado directamente con Leger en la estructuración del equipo, desde el primer día en que fue anunciado como dirigente.

"Saber que en las oficinas el trabajo nunca para, motiva de cierta forma a los jugadores pues le imprime compromiso y responsabilidad, a sabiendas de que día tras día podemos ser mejor equipo".

En la liga dominicana el trabajo de mayor envergadura de Leger, había sido con los Leones del Escogido en 2019-2020, como manager interino.

Luego de ahí pasó a ser coach de banca de los Tigres del Licey, acompañando al dirigente José Offerman, quien en la actualidad es el manager de los azules.

Anteriormente fungió como coach de tercera base de las Estrellas Orientales.

"Conocer la liga es un plus, tener mi primera oportunidad de una temporada completa como dirigente, lo asumo con mucha responsabilidad, pero entiendo que ya estaba preparado pues conozco a los jugadores, dirigentes, los estadios y esto ayuda a la toma de decisiones".

Leger, quien dirige a los Springfield Cardinals en circuito minoratario de Grandes Ligas sabe que los 38 jugadores en roster son necesarios para tener buenos resultados, por eso les ha dado participación a todos en esta primera parte de campaña.

En otro orden el manager de las Águilas dijo que la liga dominicana aveces es contradictoria en cuanto a lo que se quiere con los resultados de los equipos y el trabajo de los dirigentes.

"Todos sabemos que nuestro torneo es corto, hay sentido de urgencia, los equipos quieren ganar y para eso se preparan, se trabaja en base a una ideología y se realizan movimientos pero para eso es necesario el tiempo y es precisamente es lo que no se espera, pasó con Listach de los Toros y anteriormente ha sucedido, pero los dirigentes debemos de estar preparados pues se corta la soga se rompe por el lado más débil".

Leger también dijo que en futuro le gustaría ser tomado en cuenta por la Federación Dominicana de Béisbol para representar al país en cualquier evento que se le solicite.

"Siempre estaré disponible, si se me toma en cuenta no podría decir que no

Soy un hombre de béisbol y seria más que un orgullo representar a mi país".