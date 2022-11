Dominicana convoca preselección para ventana de la FIBA esta semana

Santo Domingo

La Federación Dominicana de Baloncesto publicó a través de sus redes sociales la lista de los 15 jugadores convocados para los partidos de jueves y domingo ante Argentina y Venezuela, respectivamente, en la quinta ventana de las Américas de los clasificatorias para la Copa del Mundo del año próximo.

Los llamados por el cuerpo técnico que lidera el argentina Néstor -Ché- García son Víctor Liz, Eloy Vargas, Andrés Feliz, Juan Miguel Suero, Ángel Delgado, Luis Montero, Gelvis Solano, Jean Montero, Rigoberto Mendoza, Miguel Dicent, Antonio Peña, Juan Guerrero, Jonathan Araujo, Gerardo Suero y Richard Bautista.

Canadá está arriba pero no todo está dicho

MIAMI (Estados Unidos) – Los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023 se reanudan este mes de noviembre con la celebración de la Ventana 5 entre los días 10 y 14.

La disputa de los siete cupos de la región, al evento del próximo año en Filipinas, Japón e Indonesia, está en uno de sus puntos más álgidos y cada partido puede marcar la diferencia entre lograr el objetivo o quedar fuera de contienda

Posiciones: Canadá (8-0, 16 puntos), Venezuela (7-1, 15 puntos), Argentina (6-2, 14 puntos), República Dominicana (5-3, 13 puntos), Panamá (2-6, 10 puntos), Bahamas (2-6, 10 puntos).

Jueves, 10 de noviembre

Canadá vs. Venezuela - 7:10 p.m.

República Dominicana vs. Argentina - 8:00 p.m.

Bahamas vs. Panamá - 8:00 p.m.

Domingo, 13 de noviembre

Canadá vs. Panamá - 7:10 p.m.

República Dominicana vs. Venezuela - 6:00 p.m.

Bahamas vs. Argentina - 7:15 p.m.

Canadá ha transitado todos los Clasificatorios sin ningún contratiempo. De hecho, es el único equipo invicto y en esta ocasión tendrá dos partidos en casa contra Venezuela y Panamá para tratar de asegurar su boleto a la Copa del Mundo. Pero no puede tomar a la ligera el duelo contra los venezolanos porque en caso de derrota ambos se igualarían en el primer lugar y los sudamericanos, en la historia reciente, han sido un rival muy complicado.

Un poco más abajo, pero también cerca y con opciones de ascender, están Argentina y República Dominicana, en la lucha por la tercera casilla que asegura la clasificación. El duelo directo que tendrán en esta ventana es crucial para marcar el camino hacia la Copa del Mundo. El equipo que no logre ubicarse entre los tres primeros, aún tendrá la oportunidad de obtener su pasaje como el mejor cuarto lugar.

Bahamas y Panamá ocupan los últimos puestos y sus posibilidades son más remotas, sin embargo, todavía mantienen algunas opciones.

Estrella a observar

Ángel Delgado – República Dominicana

Ala-pívot

Altura: 205cm / 6'9"

Estadísticas de agosto: 11.0 PTS, 11.0 REB, 2.0 BLK, 1.0 AST, 55% FG en 24.0 minutos por partido

El jugador que pertenece al Pinar Karsiyaka turco ha sido uno de los bastiones del equipo dominicano durante todos los Clasificatorios, gracias a su fortaleza en la zona de la pintura (líder en rebotes con 12.0). Nuevamente aparece en el listado de jugadores elegibles de República Dominicana y si en definitiva forma parte de los 12 disponibles elevará muchísimo las posibilidades de su escuadra que jugará sus dos partidos en casa y que no puede desperdiciar ese factor de localía.

Prospecto

Juan Fernández – Argentina

Ala-pívot

Altura: 205cm / 6'9"

Estadísticas en la primera ronda: 4.0 PTS, 5.5 REB, en 12.7 minutos por partido

El chico de 19 años que milita en el Fuenlabrada de España, es una de las mayores esperanzas en el juego interno de Argentina con miras al futuro cercano. Estuvo disponible en la Ventana 4 pero no vio minutos por la presencia de varias figuras de jerarquía en el equipo, pero ahora, sin todos los jugadores de renombre, podría tener más oportunidades de demostrarle al entrenador Pablo Prigioni, que puede producir desde ya.

Equipos del Grupo E en el Ranking Mundial FIBA:

Argentina (4) en América (2), Canadá (15) en América (4), Venezuela (17) en América (5), República Dominicana (26) en América (7), Panamá (51) en América (10), Bahamas (60) en América (13).