Liverpool-Madrid y PSG ante Bayern, duelos de locura en octavos

Fausto Jiménez

Santo Domingo

Los choques entre Liverpool-Real Madrid y el Paris Saint Germain-Bayern Múnich enfogonan un panorama de octavos Champions League marcado por la enorme paridad en todas las eliminatorias a celebrarse desde febrero y cuya suerte sería dictada en gran parte por lo que salde el Mundial de Qatar.

El choque de mayor atención será la reeditada final pasada entre los colosos mundiales Liverpool y Real Madrid, en dos conceptos futbolísticos muy contrapuestos y que siempre resultan de altísimo voltaje.

Será también la segunda oportunidad de venganza para el navío inglés tras dos derrotas seguidas asestadas por una tropa española que llega con apenas dos caídas en las últimas dos Champions.

Si vamos a lo actual, Real Madrid luce claramente favorito contra un Liverpool que tiene menos pólvora que el año pasado.

Pero no menos significativo será el inmenso enfrentamiento del PSG y la apabullante tropa del Führer, sobresaliendo la mayor letalidad en su línea delantera contrapuesta a la más rítmica comparsa de ataque y defensa de los bávaros.

Si bien la seis veces campeona de UCL es la columna dorsal de Alemania, la tropa parisina podría resultar la más golpeada, por cuanto sus tres piezas clave (Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar) representan el corazón en sus selecciones. Lo que pase en Qatar puede ser determinante.

Si el PSG puede llegar tal cual está ahora, parece tener todo para ganar la eliminatoria.

Sin embargo, en todo caso el panorama puede distar mucho del presente, dependiendo qué tan saludables o dañados regresen a sus clubes no pocos jugadores.

Choques parejos

Los demás partidos también darán mucho de qué hablar. El AC Milán se las verá con el Tottenham, donde la italiana tiene lo necesario para ganar la serie, sobre todo que sabe jugar en estas instancias como segundo mayor histórico en títulos de la Champions (7).

En cuanto al Manchester City, el reloj suizo que guía el superbo Pep Guardiola, no deberá afrontar mayores dificultados contra un rival que si bien dio un batacazo ante Real Madrid en etapa de grupos, no será quien quite del medio al club encabezado por Erling Haaland.

El Nápoles, sin duda el más temible ofensivo de esta Champions (primer italiano que suma 20 goles en etapa de grupos), afronta a un Eintracht Frankfurt que aunque se salió con las suyas en último momento, le sabrá a poco al azurra “del mítico Diego Maradona”.

Otro partidazo apunta ser el Borussia Dortmund contra el Chelsea, un aspirante que necesita volver a su juego total, pero en todo caso debe pasar a la siguiente fase.

El Inter de Milán, que mostró gran personalidad en un grupo muy pesado, le tocará enfrentar al Oporto, una refriega que pinta hacia la tropa italiana, no sin antes afrontar un rival muy peligroso como el ibérico, que ostenta dos Orejonas.

En cuanto al último enfrentamiento en octavos, Benfica viene de ofrecer una recia demostración de buen fútbol a cancha entera, siendo responsable de tirarle al PSG un rival desechado por todos. El club portugués debería resolver ante el Brujas belga, pero ojo: puede ser una serie sangrienta, por el tipo de maniobras abiertas de ambas tropas.