FC Barcelona: "Toda una vida dedicada al Barça. Gracias Piqué"

Gerard Piqué (Barcelona, 1987) ha decidido que el recuerdo de ser uno de los mejores defensas de la historia del Barcelona no lo puede manchar una última etapa decadente y pondrá punto final a una brillante carrera como futbolista azulgrana a sus 35 años este sábado ante el Almería en el Camp Nou, tras haber logrado 30 títulos como jugador del equipo de sus sueños.

Entre ellos, destacan las tres Ligas de Campeones (Roma 2009, Londres 2011 y Berlín 2015) y las ocho Ligas. Completan su palmarés como futbolista del Barcelona siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubs, seis Supercopas de España y tres Supercopas de Europa. En total, ha disputado 615 partidos oficiales (serán 616 si juega ante el Almería) en los que ha marcado 53 goles.

Estos números le sitúan como el quinto jugador de la historia del Barça con más partidos disputados con el primer equipo, tan solo por detrás de Leo Messi (778), Xavi (767), Sergio Busquets (694) y Andrés Iniesta (674). Y, además, es el defensa que ha jugado más, por delante de otros mitos del barcelonismo como Carles Puyol (593) y Migueli (550).

Piqué llegó en 1997 al Barça, ahora hace 25 años, cuando el jugador tan solo tenía 10. Y, en el fútbol base, coincidió con una generación de ensueño, denominada ‘la generación del 87’, que tuvo integrantes que más adelante inundaron de alegría a la afición azulgrana, especialmente Messi y el mismo Piqué. En aquel equipo también jugó Cesc Fàbregas.

Después, en 2004, el central azulgrana se marchó al Manchester United de Sir Álex Ferguson buscando un hueco en el primer equipo. Piqué consiguió debutar con los ‘red devils’, disputar 23 partidos oficiales y marcar dos tantos.

Allí, aunque no disputó la final de Moscú ante el Chelsea en 2008, ganó la primera ‘Champions’ de su carrera, además de una Premier League, una Copa de la Liga y una Supercopa inglesa.

Previamente, estuvo cedido el curso 2006-2007 en el Zaragoza, donde disputó 28 partidos entre Primera División y Copa del Rey y anotó tres goles.

En su regreso al Barça en 2008, que coincidió con la llegada de Pep Guardiola al banquillo azulgrana, Piqué ya tenía 21 años y no le costó hacerse un hueco como titular haciendo pareja de central con su amigo Carles Puyol en un equipo que haría historia conquistando el ‘sextete’ de títulos.

Algunos de los momentos más álgidos de esa temporada para Piqué fueron el 2-6 en el Santiago Bernabéu, en el que marcó el último tanto del encuentro haciendo un reverso inesperado ante Iker Casillas y la final de la ‘Champions’ de Roma, en la que estuvo excelente a la hora de frenar a sus excompañeros del Manchester United y, en especial, a Cristiano Ronaldo.

La llegada de Piqué al Barcelona trajo buen humor al vestuario azulgrana y no fueron pocas las veces que salieron a la luz las bromas que hizo a sus compañeros de equipo.

Los jugadores con los que más amistad entabló fueron Bojan Krkic, Carles Puyol, Cesc Fàbregas y Leo Messi, aunque la relación con el futbolista argentino se enfrió en su última etapa como azulgrana.

El central criado en el barrio de la Bonanova de Barcelona casi siempre tuvo un excelente rendimiento sobre el terreno de juego, a excepción de este curso, en el que ya se le vieron algunos fallos poco habituales en él, sobre todo en el partido ante el Inter de Milán en el Camp Nou en la Liga de Campeones. Esto acrecentó las críticas por su alto salario en un momento de penurias económicas en el club.

En la selección española, el paso de Piqué no fue menos triunfal que en el Barça. Conquistó un Mundial (Sudáfrica 2010) y una Eurocopa (Polonia y Ucrania 2012), fue 102 veces internacional absoluto y marcó cinco goles.

Pero, tras el Mundial de Rusia 2018, decidió dar un paso al lado y dejar la selección después de haber vivido polémicas por estar a favor de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Y, todo esto, lo logró a pesar de que su vida fuera de los terrenos de juego ha sido muy agitada, dando mucha importancia a una faceta empresarial que desde hace unos años vertebra mediante la empresa Kosmos.

Además, generalmente no ha tenido reparos en decir lo que piensa ante los medios de comunicación, algo que originó varios conflictos.

En el video que este jueves colgó en sus redes sociales, Piqué finaliza su despedida con un “Ja em coneixeu, tard o d’hora tornaré” ("Ya me conocéis, tarde o temprano volveré").

No es ningún secreto, ya que él mismo ha hablado sobre ello en diversas ocasiones, que en el futuro tiene el sueño de ser el presidente del FC Barcelona. Y, hasta ahora, prácticamente todos los sueños de Piqué se han cumplido.

A lifetime dedicated to Barça. Thank you, Piqué. pic.twitter.com/ps3wI0RSHO