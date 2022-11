Que no hacer cuando jugamos al golf

Félix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. Dicen que en la confianza es que está el peligro, y eso se traduce al golf. Con el paso del tiempo nos vamos “amañando” y empezamos a hacer cosas que no deberíamos durante nuestras rondas regulares (y de torneos también). Aquí les traigo una serie de consejos sobre que no hacer mientras disfrutas de tu ronda de golf. OJO: Todos tenemos nuestros pecados, pero aún estamos a tiempo de ser absueltos. Veamos:

* Tomar llamadas telefónicas. Sabemos que uno se queda conectado a su trabajo, y el celular resuelve mucho, pero seamos más sensibles y tratemos de no tomar o emitir llamadas, y si lo haces, trata de no molestar a tus compañeros.

* Hablar mucho. Un comentario sobre un tiro o sobre un tópico en específico nunca falta, pero de ahí a empezar conversaciones que inicien con “en el principio creé los cielos y la tierra”, definitivamente no.

* Poner el carro exactamente al lado de la bola. Trata de dejar unas 6 a 10 yardas entre la bola y el carro. Y procura dejar a tu compañero del lado de la bola para que tenga mejor acceso.

* No des consejos sobre swing. Veo gente que tiene una granja, pero le gusta dar consejos sobre como mejorar el swing. Si usted no es profesor, suelte eso. Además, ¿quién te preguntó?

* Colocando las banderas. Al sacarla, procure extraerla paralela a la copa, y nunca la retire hacia los lados pues esto daña los bordes de la copa. Luego, al reponerla, déjela derecha colocando la base del asta firmemente en el hoyo. Muchos dejan las banderas inclinadas.

* Poner el score cerca del green que acabas de jugar. Avanza al próximo tee y hazlo allí. Ah, y si tu compañero tuvo un mal hoyo, déjalo para el otro hoyo, y los anotas los dos juntos. Sé condescendiente.

* Bájale a la cantidad de swings de práctica. Trata de que tu rutina incluya como máximo 2 swings. Con hacer seis solo te cansas más y dilatas el juego.

* No hagas trampas. Es sólo un juego. ¿Qué sentido tiene hacerlo? Si eso es lo tuyo, quizás este deporte no es para ti.

* No traigas espectadores. ¿Hay alguna razón para que traigas “gente de más” a ver tu ronda? (que es mi ronda también). Piénsalo!

* No camines sobre la línea de putt del otro. Eso incluye el espacio entre la bola y la bandera y unos pies después del hoyo (puede ser que me pase). Ten esa precaución siempre.

* No te lamentes tras un mal tiro. No hay nada malo en una leve queja, pero no debes pasarte media hora hablando de lo mismo. Nada resuelves con estar “llorando”.

* No comentes tu mala experiencia pasada. Es de muy mal gusto, en el tee de salida, empezar a hablar de lo mal que te ha ido en un hoyo determinado, pues metes en la cabeza del otro, demonios del pasado. Si te fue mal, cállate y disfruta la nueva oportunidad.

* Buscar pelotas perdidas. Búscalas en tu tiempo, pero no ocupes el mío en eso.

* Be ready. PLEASE! Ponte la guantilla, busca tu bola, tu tee y tu palo mientras el otro tira. No empieces a alistarte cuando ya es tu turno de juego.

* Acelera tu rutina. Apresura ese proceso y seremos todos felices.

* Don’t worry. Be happy. Al final, es sólo un juego. ENJOY! (Fuente: golf.com)