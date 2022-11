¿Y Héctor Borg?

Héctor J. Cruz

Los Toros del Este anuncian que el norteamericano Andy Barkett asumirá las riendas del conjunto en lugar de Pat Listach.. Muchos pensaron, entre ellos el suscrito, que Héctor Borg permanecería en la posición.

Borg, de 35 años de edad, era parte del equipo de operaciones del club, y había sido uniformado hace una semana y nombrado coach de la banca asistente de Listach. Se pensó que sería el sustituto, en caso de que Listach continuara el rumbo negativo, como tal sucedió.

Es posible que Barkett tenga éxitos y sea campeón, , y lo que suceda de aquí en adelante es impredecible. Pero me parece que Borg debió haber recibido la oportunidad porque méritos tiene de sobra.

Conoce la sabermetría, es parte de los Toros, y su record dirigiendo en el torneo olímpico fue muy bueno. Al frente del equipo dominicano el año pasado, en las preclasificaciones tuvo los siguientes resultados. 4 y 1 en Florida, 3-0 en México, y 3-3 en Tokio, en los Olimpicos.

El total fue de 10 victorias 4 derrotas y la medalla de bronce. El país perdió una vez de Estados Unidos, dos veces de Japon y una de Corea. Y era pelota profesional de alta calidad.

¿ Por qué no dejaron eso en manos de Borg?

LINO Y LOS HAITIANOS: Lino Rivera, el boricua exitoso manager de la Lidom , está haciendo ruido las últimas horas con distintos temas locales.

Primero, aclarando que no anda buscando trabajo en Lidom pues no quiere que sus colegas fracasen. Desde luego que eso está demás decirlo pues son cosas que él ni nadie controla. ( Para mí, no era candidato en los Toros porque las cosas entre él y Raymond Abreu no terminaron en amores el torneo pasado).

Lo segundo es que sigue en sus afanes de formar un equipo de descendientes de haitianos para fines internacionales. Y llama mi atención eso porque aquí estamos viendo una situación medio complicada con el tema haitiano, y eso cada día empeora.

¿Qué hace un boricua formando equipo de peloteros de descendientes haitianos formados aquí? ¿Y para qué, si en Haiti no hay beisbol, lo suyo es el futbol ? No entiendo mucho eso, y le veo poco futuro.

Lino debería hacer una revisión de ese tema, y dejarle esa encomienda a los haitianos.. Y que no se entienda mal lo que deseo decir, es un simple comentario inofensivo.

Creo que los haitianos tienen todo el derecho de fomentar el beisbol, incluso tienen una federación de ese deporte, y si este proyecto se materializa veremos un equipo formado por puros dominicanos…aunque sus familias sean de origen haitiano.

Será algo tonto, pero ellos, la dirigencia haitiana, está en eso. Y Lino también.

EL NOVATO: Es posible que Jeremy Peña no gane el premio Novato del Año de la Liga Americana, que deberá quedar en manos de Julio Rodríguez. Pero Jeremy se cuela a un plano estelar cuando consigue este premio, como el mejor short defensivo de la Liga Americana en el presente año.

Otro palo da Vladimir Guerrero Jr. ganando un Guante de Oro como inicialista, en su segundo año defendiendo esa posición.

Vladimir era antesalista, pero por sus limitaciones allí decidieron convertirlo en primera base y ya tiene resultados. Lo que hemos visto en su desempeño es muy positivo.

SERIE MUNDIAL: El manager de Houston,Dusty Baker, introdujo un movimiento ofensivo lógico para el partido de anoche. Colocó a David Hensley de designado porque había utilizado dos señores en absoluto fracaso.Trey Mancini tenia de 16-0 y Aledmys Diaz de 18-1, entre los dos de 34-1.

LOS APELLIDOS: Los Toros del Este tienen dos jugadores cuyos apellidos confunden. Uno es Ronald Bolaños, lanzador cubano, y el segundo es cátcher,se llama David Bañuelos, y es nativo de California,Estados Unidos.

NUEVO MANAGER: Pedro Grifol fue escogido ayer manager de los Medias Blancas de Chicago.Tiene experiencia dirigiendo en Lidom pues fue manager de los Gigantes del Cibao en 2018-19.,. El tomó el lugar del boricua Edwin Rodríguez, quien fue cancelado.