David González se despide del fútbol dominicano

Santo Domingo

El ciclo de David González al frente del Club Atlético Pantoja ha llegado a su fin. Después de conseguir 29 triunfos y dos empates al frente de los Guerreros, y alcanzar la final de la octava edición de la Liga Dominicana de Fútbol, el director técnico de origen español da un paso al costado con la intención de probar suerte fuera de República Dominicana.

González, que contaba con el respaldo de la directiva para mantenerse al mando del cuadro capitalino, valoró su paso por la institución con la que estuvo muy cerca de alcanzar el título de la LDF 2022. “Ha sido año y medio de muchísimo trabajo, de récords y reconocimientos, pero sobre todo de grandes momentos que hemos vivido juntos; pero pese a tener la continuidad de parte de la institución he decido dejar el club para buscar oportunidades y crecimiento fuera del país”.

Al mando de los Guerreros desde mediados de la temporada 2021, González acumuló 29 victorias y sumó 12 empates; alcanzando las semifinales de la LDF 2021 y la gran final de la LDF 2022; cayendo en ambas instancias ante el Cibao FC.

Una racha de 19 partidos sin conocer la derrota, que incluyó 9 triunfos al hilo, constituyó el mejor registro de los Guerreros bajo el mando de González en la temporada del 2021; mientras que en 2022 Pantoja arrasó en la liguilla y semifinales consiguiendo 9 triunfos y un empate en 12 encuentros.

El director técnico español tuvo palabras de gratitud para los Guerreros que desde la grada le acompañaron en los últimos meses. “Quiero agradecer a toda la fanaticada que desde el primer momento nos acompañó y nunca nos abandonó, ni siquiera en los momentos más difíciles”, aseguró. “Me siento un Guerrero de corazón, voy a defender estos colores siempre, y forman parte de mi familia, de mi ser”, añadió.

González cerró su despedida con el pesar de no haber conseguido un título al frente del Club Atlético Pantoja, pero aseguró estar orgulloso de haber luchado junto a toda la plantilla, directiva y fanáticos por devolver la ilusión a los Guerreros. “Lamento no haber logrado conseguir un título para dedicarlo a la afición, pero me llevo dos cosas muy importantes: el reconocimiento de jugadores, de otros cuerpos técnicos y la sintonía con la grada tras dejar al club en el lugar en el que merece estar, siendo finalistas y recuperando la competición internacional”.