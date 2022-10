Padre de Framber Valdez obvia miedo a los aviones y ve joya de su hijo contra Filis

MLB.com

Houston

El sábado, sentado en un asiento del pasillo en lo alto de la sección 122 del Minute Maid Park, José Antonio Valdez Ramírez fijó su atención en el montículo del lanzador, donde su hijo estaba lanzando uno de los mejores juegos de su vida. Valdez Ramírez había visto a Framber Valdez lanzar en televisión muchas veces, pero verlo trabajar en la Serie Mundial, la primera vez que lo vio lanzar un juego de Grandes Ligas en persona, fue el momento de mayor orgullo de su vida.

“Estoy muy agradecido”, dijo el padre del zurdo de los Astros. “Estoy muy feliz, feliz, feliz de lo que ha podido lograr y orgulloso de él por todo lo que ha hecho y por estar aquí en la Serie Mundial”.

Valdez Ramírez superó su miedo a volar, viajando desde su natal República Dominicana a Houston, porque no podía perderse este momento. Y qué noche fue para su hijo, quien limitó a los Filis a una carrera y ponchó a nueve bateadores en 6 1/3 entradas para llevar a los Astros a una victoria de 5-2 en el Juego 2 cuando Houston igualó la Serie Mundial en un juego. una pieza.

“Se siente realmente bien estar aquí en la Serie Mundial teniendo este tipo de salida”, dijo Framber Valdez.

Público lo vitorea

Valdez salió del montículo ante un gran rugido de una multitud de 42,926 personas con un out en la séptima entrada, tocándose la gorra mientras miraba en la dirección general de donde estaban sentados sus padres en las gradas. Valdez empató al miembro del Salón de la Fama Pedro Martínez con la mayor cantidad de victorias en postemporada (seis) por un lanzador dominicano.

“Había mucha gente allí, así que realmente no los vi”, dijo Valdez. “Estaba saludando a la multitud a ciegas. Ojalá lo hayan visto. Pero se sintió bien saber que ambos estaban allí para poder ver este juego”.

La madre de Valdez, Santa Delfina Pinales de Valdez, lo ha visto lanzar en persona varias veces, pero su padre dijo que se le puso la piel de gallina cuando miró alrededor de las gradas y vio a los fanáticos de los Astros con la camiseta número 59 de su hijo. Un All-Star este año, Valdez se ha convertido en uno de los mejores zurdos del béisbol.

“Me siento muy orgulloso de tener a mi padre aquí, hasta el punto de que al principio no quería venir porque tenía miedo de volar”, dijo Valdez. “Mi mamá, eso es otra cosa. Es su segundo año aquí. A ella no le importa volar. Pero, sí, tener a mi papá aquí me da un poco de fuerza extra, y especialmente él está acostumbrado a verme lanzar en la televisión, a tipos como [José] Altuve, [Alex] Bregman, [Jeremy] Peña en la televisión. Ahora puede verlos en persona. Significa mucho.”

“Los lanzamientos rompientes”, dijo el primera base de los Filis, Rhys Hoskins. “Lo giró muy bien. Lo tiró en los lugares correctos. Sólo un buen lanzamiento para él. Parecía que se apoyaba en él”.

Mientras que algunos se sorprendieron, Baker eligió enviar a Valdez al montículo para comenzar el séptimo, un padre orgulloso en la sección 122 nunca perdió la fe en su hijo. “Sabía que iba a hacer el trabajo”, dijo.