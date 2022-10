Juan Francisco dispara el jonrón 83 de su carrera, empuja tres en el triunfo de los Gigantes

SAN FRANCISCO DE MACORIS

Juan Francisco disparó cuadrangular e impulsó tres carreras en la victoria de Gigantes del Cibao sobre Toros del Este 6-4 , este viernes en el Julián Javier.

Este fue el único juego en la jornada del viernes, ya que los partidos a efectuarse en Santo Domingo (Aguilas vs Escogido-doble jornada) y San Pedro de Macorís (Licey vs Estrellas) se suspendieron por lluvias.

Los Toros anotaron primero con cuadrangular de Wendell Rijo para irse delante 1-0 en el primer episodio. Esteury Ruíz en la tercera, remolcó la segunda con elevado de sacrificio 2-0.

Por los Gigantes, Pedro Fernández (1-1, 3.95), trabajó en las primeras cinco entradas, con tres hits, dos carreras y cuatro ponches. Christian Montes de Oca (1-0,1.69), fue el ganador y Reymín Guduán logró su tercer salvamento de la temporada.

El cubano Raúl Valdés(0-0, 2.25), en su primera salida esta temporada, en 4.0 capítulos permitió tres hits, una carrera, cuatro boletos, dos ponches y un cuadrangular. La derrota fue para Joel Peguero (1-1,6.23), en rol de relevo.

Juan Francisco hizo sentir su poder nuevamente disparando su segundo cuadrangular de la temporada en la cuarta entrada, 2-1. El vuelacercas, fue el 83 en la carrera de del ¨Caballo Gigante¨, el numero 16 frente a los Toros, el 39 en el Julián Javier y el tercero enfrentando a Raúl Valdés.

En la quinta, Kelvin Gutiérrez conectó cuadrangular de dos carreras y se fueron delante 3-2.

Wendel Rijo volvió a sacarla del parque, su segundo cuadrangular de la noche para empatar las acciones 3-3. John Nogowski también jonroneó y los Toros se fueron delante 4-3.

El empate llegó nuevamente en la séptima, con las bases llenas y boleto a Moisés Sierra, Tito Polo anotó la 4 carrera de Gigantes. Juan Francisco con sencillo, impulso dos más y se fueron delante 6-4.

Por Gigantes; Juan Francisco de 4-2, jonrón, anotada, 3 remolcadas; Carlos Peguero de 3-1 y Kelvin Gutiérrez de 4-1, jonrón, anotada, remolcada; Tito Polo 5-1, anotada.

Por Toros; Wendell Rijo de 4-2, 2 jonrones , 2 anotadas, 2 remolcadas; John Nogowski 3-1, jonrón, remolcada; Esteury Ruiz 3-0, remolcada;

Los Gigantes que ganaron séptimo juego de la temporada 7-5, estarán viajando este sábado , para retomar las acciones en Santo Domingo (vs Tigres del Licey ), y el domingo en San Francisco de Macorís (vs Aguilas).

El campeonato 69 de Lidom, en la que se disputa la Copa Banreservas, tiene una dedicatoria al extinto cronista, Don Tomás Troncoso Cuesta, uno de los principales comentaristas que ha tenido la pelota dominicana en toda su historia.