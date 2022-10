¿Quién es su favorito?

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

La gente de MLB.com hizo una encuesta entre periodistas haciendo varias preguntas relacionadas con la serie mundial que inician esta noche Astros de Houston y Filis de Filadelfia.

Las encuestas recogen el sentir de los llamados “expertos”, algunas preguntas son válidas, otras puras boberías.

Lo más relevante de dicha encuesta es que el 58% de los participantes creen que el campeón será Houston, y solo un 17% ve posibilidad para Filadelfia.

¿Estos números están exagerados o son reales? Uno pudiera pensar que son números colocados por la gente de las apuestas, pero la distancia es muy grande en cuanto a favoritismo respecta.

¿Es Houston tan poderoso como para afirmar que ganarán en 5 ó 6 juegos? Al menos ellos son los favoritos, pero como la pelota ha cambiado tanto aconsejo siempre no descartar al otro. Sobre todo a los Filis, que han tenido una postemporada excelente con record de 9-2 en sus 11 partidos celebrados.

Filadelfia tiene dos pitchers de calidad en el frente, Aaron Nola y Zack Wheeler, y de ahí en adelante la debilidad es notoria., Distinto a Houston, que puede presentar cuatro abridores de calidad, incluyendo los dominicanos Framber Valdez y Cristian Javier.

Además, el bateo de Houston es más diverso, agresivo y compacto. Ellos barrieron a los Yanquis en 4 juegos sin el bate del cubano Yordan Alvarez, y muy poquita cosa del venezolano José Altuve.

Houston, pues , sale delante en el favoritismo para vencer en el máximo de 6 juegos.

Leamos lo que dice un gran seguidor del beisbol, Ricardo Gonzalvez García, en un comentario publicado en mi cuenta de Facebook:

“Ojalá no le caiga arriba la Ley de Promedio a Houston, no se puede ganar tanto sin perder, como afirmas en base a pitcheo, pues la ofensiva no ha hecho nada del otro mundo, no quiero ser boca de chivo y que sigan ganando, es un equipo muy equilibrado y con buena profundidad. Del dirigente ni hablar, Dusty Baker conoce perfectamente el juego, improvisa poco, y se compenetra mucho con sus jugadores, sobre todo con los latinos, que son diría yo mayoría en su trabuco, buena suerte Astros, realmente le cae bien el nombre, son ASTROS”.

PRONOSTICOS: Si usted quiere remóntese al mes de marzo, y busque cuáles equipos eran pronosticados para llegar a la serie mundial. Estaba Houston, pero desde luego no Filadelfia, que competía con Mets y Atlanta en la División Este.

LA PRENSA: Periodistas dominicanos presentes este año en la Serie Mundial. Ernesto Jerez y Enrique Rojas por ESPN, Alberto Rodríguez, Juan José Rodríguez y José Antonio Mena por el grupo Corripio y Teleantillas, Tenchy Rodríguez y Daniel Reyes (Kemaíto) desde Nueva York y por sus medios particulares, entre otros.

CAMPEONES: Los Astros de Houston han ganado una sola vez el clásico, en 2017 vs. Dodgers y perdieron en 2019 ante Washington y 2021 ante Atlanta. Filadelfia ganó en 2008 dirigidos por Charlie Manuel (a Tampa), y en 1980 .. Entre sus jugadores más notables estaban Manny Trillo, venezolano, el inmortal Mike Schmidt, Pete Rose, Larry Bowa y Bob Boone (el padre de Aaron Boone, actual manager de los Yanquis. El dirigente de los Filis era Dallas Green. Vencieron a Kansas City dirigidos por Jim Frey.

LIDOM: Los Leones del Escogido con 2-7 (hasta anoche) y los Toros del Este con 3-7 enfrentan problemas que deben resolver rápido.. De repente, los managers están en dificultades para continuar en sus puestos, estilo Lidom. Y lo saben Pat Listach, de La Romana, y Pedro Lopez, de los rojos. Si cancelan a Listach el dirigente sería Héctor Borg, medallista olímpico, del Escogido no sé…¿Luis Rojas, su gerente, bajaría al terreno ?. Rojas fue el manager campeón rojo con su última corona, 2015-16.