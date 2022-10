El Pabellón de la Fama se alista para recibir a la clase de 2022

Freddy Tapia

Santo Domingo

Honrar la excelencia.Con ese objetivo se correrán nuevamente el 13 de noviembre las cortinas del Auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

En el Ceremonial 56 que de manera consecutiva celebrará esa institución, serán exaltados diez connotados deportistas que engalanarán aún más su galería de inmortales.

Se trata de los beisbolistas Efraín Valdez y Francisco Cordero, quienes tuvieron en común que fueron lanzadores; dos propulsores (el cronista Héctor J. Cruz y el entrenador Fernando Teruel); una judoca (Eleucadia Vargas) y una karateca (Katty Acevedo).

También, Kelvin de León, quien marcará un hito al ser el primero en balonmano; el vallista Modesto Castillo (atletismo), así como Francisco García (baloncesto y Nurys Arias (voleibol).

“El Pabellón de la Fama, básicamente, reconoce méritos”, resaltaron Dionisio Guzmán y Atilio de Frias, presidente y tesorero, respectivamente, del Comité Permanente del Pabellón de la Fama en el Café Deportivo de LISTÍN DIARIO.

“Nosotros lo que hacemos es exaltar a la inmortalidad deportiva a aquello que por sus ejecutorias deportivas y sus conductas ciudadanas sean merecedores de esto”, precisaron.

Indicaron que otro objetivo no menos importante es mantener el legado histórico y promover el sentido de la ética en el deporte.

“Eso es bien importante para nosotros, la ética para que los inmortales sirvan de ejemplo a las nuevas generaciones”, enfatizó Don Atilio, un veterano cronista petromacorisano que forma parte del Comité Permanente desde hace 25 años.

Reynaldo -Papi- Bisonó, ex senador de la República y ex presidente de las Águilas Cibaeñas, ha sido designado para dirigir como Presidente de Honor el solemne acto.

No serán inmortales

Manny Ramírez, Robinson Canó y Neifi Pérez, tres ex peloteros con méritos de sobra para ingresar al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, quedarán fuera por haber dado dos veces positivo a sustancias controladas. Los estatutos de la institución, en su capítulo, seis establece que otros, como son los casos de Alex Rodríguez, Miguel Tejada y Nelson Cruz, tres líneas para tener su nicho, en lugar de cinco años de retiro y los 40 cumplidos, regla normal, serán elegibles diez años después de haber colgado los spikes.

“Un atleta que haya sido sancionado por el organismo rector de su deporte pierde la elegibilidad por cinco años, tendrá que esperar cinco años adicionales, o sea, diez de retiro”, reveló el titlular del Comité Permanente del Pabellón de la Fama.

“Ahora bien, sí el atleta ha sido sancionado dos o más veces es inelegible”, declaró en el Café Deportivo, donde además de Atilio de Frías estuvo acompañado,por el ingeniero Rubén Andújar Schecker y el doctor William Duke quienes son miembros del Comité Permanente de la entidad.

El doctor Guzmán dejó establecido que hacia lo externo esa entidad no es deliberativa, no entra en debates sobre el por qué éste o aquel no han sido electos en razón de que ello va en contra de la ética del Pabellón.

“Cuando un atleta no ha sido electo no entramos en detalles porque es un tema delicado”, precisó durante el conversatorio realizado en el Salón Carlos A. Ricard de Editora LISTÍN DIARIO. “Nosotros no queremos que nadie se sienta desmeritado y cuestionado” .

Atilio De Frías aclaró que hay gente que ha sido muy buen atleta, muy buen propulsor, pero su ética no fue lo mejor y que por eso algunos no han entrado al Pabellón de los Inmortales.

Andújar Scheker indicó que, dentro de los estatutos del Pabellón de la Fama, que tiene 23 articulados en el capítulo VI, habla de las sanciones y las infracciones, sobre todo en los últimos tres.

“Esos últimos tres articulados especifican muy bien del ambiente el que alguien, con una carrera deportiva destacada, ya sea en el ámbito de ser atleta, dirigente, mecenas, y todos los que tienen el derecho no solamente de evaluar las candidaturas en los diferentes comités”, explicó.

“Es muy bueno señalar que en ese capítulo VI se refiere a todos aquellos ambientes que dentro de una infracción y de dentro de una acción que no están dentro de ámbito del deporte son tomados en cuenta”, argumentó.