Como cuidar el campo de golf: Consejos de los superintendentes

Felix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. A menudo cometemos errores por desconocimiento o por omisión, que en lugar de ayudar nuestro juego o al mantenimiento del campo, provocan un efecto contrario. Veamos (y asumamos) estos consejos tomados de un artículo transcrito de www.golf.com.

* Reparación de divots en los greens. La mayoría lo hacen mal. No es meter el saca divot por debajo del hueco o desnivel que deja la bola pues eso sólo deja una cicatriz que durará mucho para sanar. Lo que se debe hacer es mover la herramienta en un círculo alrededor de los bordes de la marca de la bola, tirando suavemente del césped hacia el centro hasta que se cierre el hoyo. Luego lo alisas con el pie o el putter. Desafortunadamente esa influencia viene de muchos Pro's del PGA Tour que vemos en TV, quienes lo hacen mal. * Relleno de las chuletas en los fairways. Muchos golfistas recogen la chuleta y la colocan mal sobre el hueco, y eso no logra nada, pues ese pedazo de grama "no prende" de nuevo si no se coloca en el mismo sentido en que estaba (véala por debajo e identifique la dirección de las raíces). Lo ideal es llenar poner un poco de la mezcla de arena y semillas, luego colocar la "chuleta" hasta que quede nivelada con el césped circundante, y después afincarla suavemente con el pie. Eso ayudará a que las raíces se reconecten. * Rastrillando los bunkers. Muchos pasan el palo o el pie sobre las huellas o el golpe, o salen del bunker arrastrando el rastrillo detrás de ellos, pero lo ideal es alisarlas con la parte trasera del rastrillo. Luego lo volteas, y con movimientos de barrido largos terminas de alisar la arena mientras retrocedes para salir del búnker, cubriendo tus pasos a medida que avanzas hacia atrás. Ah, y no olvides quitar la arena de los zapatos antes de pisar el green. * Entrando y saliendo de las trampas de arena. Lo que muchos hacen es tomar la ruta más corta hacia la pelota, incluso si eso significa subir y bajar pisoteando el lado empinado del búnker, dejando huellas profundas y provocando avalanchas en el camino. En lugar de eso debemos entrar y salir por el lado mas bajo, incluso si no es el punto más cercano a su bola. Eso evitará que se produzcan huellas u hoyos difíciles de nivelar. Recuerda siempre que la cortesía con el grupo que viene detrás es también parte del juego. * Colocando las banderas. Al sacarla, procure extraerla paralela a la copa, y nunca la retire hacia los lados pues esto daña los bordes de la copa. Luego, al reponerla, déjela derecha colocando la base del asta firmemente en el hoyo, pues la mayoría dejan las banderas inclinadas. * Sacando la bola de la copa. Muchos golfistas intentan meter la mano dentro de la copa con el asta de la bandera dentro, dañando el borde de la copa. Otros lo hacen peor, e intentan sacar la bola con el putter o un palo (costumbre muy socorrida de los caddies). Ambas son malas prácticas. Sencillamente, no sea haragán. Saque la bandera y luego extraiga su pelota. Cuidar el campo es muy sencillo y no cuesta nada.