Luis Polonia sobre César Valdez y las Águilas: “No podemos con él”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Las últimas dos jornadas de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) fueron testigos de la reanudación de la eterna rivalidad del béisbol invernal: las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey.

Estos juegos fueron disputados uno en Santiago y otro en Santo Domingo, ambos resultando en victorias para los azules por blanqueadas.

Esta sería una razón más que valida para que los liceístas estén felices, pero en uno de los partidos ocurrió algo que hizo que la victoria sea aún más dulce para “El Glorioso”.

Y es que el primer partido fue ganado de la mano de César Valdez, ganador del premio al Jugador Más Valioso de la Lidom la temporada anterior, quien extendió su dominio furente a las Águilas.

Tras el partido, y la actuación de Valdez, una de las leyendas más grandes de la escuadra aguilucha, Luis Polonia, se rindió ante el “Hombre de las 5 Letras”, admitiendo que el equipo del Cibao no puede batearle a este lanzador.

“Hoy quiero darle al César lo que es del César. La verdad que el hombre… no podemos con él. Tenemos muchos años tratando de llegarle y no vuelta, no hay manera”, aseguró Polonia en un video.

La “Hormiga Atómica” continuó resaltando la efectividad de Valdez, mostrándose asombrado ante su capacidad, resaltando que continúa teniendo salidas de calidad a pesar de que las Águilas ya están familiarizadas con su repertorio.

“Aun sabiendo de la manera en que el hombre nos va a pichar, no podemos poner nuestras mentes juntas y podemos hacer un ajuste para poder ganarle a este hombre”, indicó.

Esta salida de Valdez, que lanzó cinco entradas en blanco, permitiendo dos hits y ponchando a tres, dejó a Polonia con una sola explicación:

“Tenemos que decirlo a boca llena: usted es el papá de las Águilas”.