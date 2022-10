Los millonarios y su rendimiento

Héctor J. Cruz

Un total de 25 jugadores de Grandes Ligas ganaron más de 20 millones de dólares en la temporada 2022. ¿Cómo fue el rendimiento de cada uno de ellos,respondieron adecuadamente a tanto dinero? Veamos cómo resultaron las cosas para los primeros 12.

MAX SCHERZER: Encabeza la lista de los salarios 2022 con US$43.1 millones..¿En serio? El tiene 38 años de edad, pero los Mets le extendieron un pacto de 3 por más de US$120 millones. Este año tuvo buena salud y finalizó con 11-5 y 2.29 de efectividad, trabajó 145 innings y tuvo 173 ponches. De por vida tiene 201 victorias, 102 derrotas, y 3.11 de efectividad. Ha ganado 3 Cy Young.

MIKE TROUT: Ganador de 3 premios MVP, Trout tuvo salario de US$37.1 millones y solo jugó 119 partidos por molestias físicas.Sin embargo, despachó 40 jonrones y remolcó 80, excepcional. Tiene contrato por 12 años y US$430 millones que finaliza en 2030. Tiene 31años de edad.

ANTHONY RENDON: Este señor , antesalista, firmó un gran contrato con los Angelinos por 7 años y US$245 millones, 2020- 2026.. Este año se lesionó temprano y tuvo solo 47 juegos, 5 jonrones, 24 remolcadas, promedio en .229. Tremendo fiasco, y su salario del año fue de US$36.5..

GERRIT COLE: El duro de los Yanquis tiene pacto por 9 años y US$240 millones. Su salario de este año fue de US$36.0 millones, y su record de la temporada fue de 13-8 y 3.19 en 33 aperturas. En 202 Innings ponchó 257 para promedio de 11.5 cada 9 innings.

JACOB DEGROM: El estelar de los Mets ganó también US$36 millones , como parte de un contrato de 5 años por US$137 millones que termina en 2023. Degrom estuvo lesionado y debutó en Agosto.. Tuvo marca de 5-4 y 3.08..El tipo es tan duro que en 64 innings ponchó 102.

TREVOR BAUER. Este señor no lanzó una para los Dodgers. Problemas personales con la justicia lo impidieron, pero no pudieron negarle su dinero. Su dificultad estuvo en una acusación de maltrato físico y sexo obligado con unas mujeres , y el caso todavía está pendiente. Es posible que no retorne al beisbol, pero nadie sabe. Ganó US$35.3 millones.

CARLOS CORREA: El boricua , ex de Houston, firmo por 1 año con Minnesota por US$35.1 millones. Tuvo .291-22-64 y retorna a la agencia libre. Mañana seguiré con otro grupo.

A JONRONES: Fueron tres los jonrones conectados por los Astros de Houston para ganar el primer juego de su serie ante los Yanquis. Fue por pizarra de 4 por 2, y las dos vueltas de Nueva York también fueron por la misma vía, jonrones de Harrison Bader y Anthony Rizzo… Jeremy Peña, Chas McCormick y Yuli Gurriel la sacaron por Houston… Justin Verlander lanzó por Houston un total de 6 innings de 3 hits, una carrera y 11 ponches..

MUCHOS PITCHERS RD: Por Houston lanzaron los dominicanos Héctor Neris, un cero, y Rafael Montero, quien permitió el jonrón de Rizzo..Por los Yanquis,Frankie Montás aceptó cuadrangular de Jeremy Peña y también trabajó una entrada Miguel Castro..



EMPATADOS: Más temprano, San Diego despachó a Filadelfia 8 por 5 con bateo de Manny Machado y Juan Soto, entre otros.. Machado tuvo bateo de 5-3, incluso jonrón, y Soto pegó doble remolcador de una vuelta…El segundo choque va esta noche enfrentando dos dominicanos: Framber Valdez por Houston, Luis Severino por los Yanquis…Soto y Machado fallaron 7 turnos entre los dos en el primer juego, derrota de los Padres..

CREALO: El venezolano José Altuve falló tres turnos y tiene de 19-0 en postemporada, un total de 4 juegos..¿Como sucede eso en un jugador estrella? Nadie puede explicarlo, el beisbol siempre es un misterio.