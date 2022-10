Bádminton no clasificaría a certámenes internacionales sin apoyo estatal

Santo Domingo

“Sin el apoyo del Estado Dominicano la clasificación del Bádminton a los Juegos Centroamericanos El Salvador 2023, Panamericanos, Santiago 2023 y PARA Panamericanos Santiago 2023, es imposible”.

Así lo externó el secretario general de la Federación Dominicana de Bádminton, Generoso Castillo, tras presentarle a los Comités Olímpico y Paraolímpicos el plan de competencias de los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año, necesario para lograr estos objetivos.

“Si en estos meses no vamos por lo menos a 4 de los 5 eventos de Bádminton convencional y a dos de Parabádminton, no tenemos nada que buscar en los Juegos Centroamericanos, y mucho menos en los Panamericanos. Mientras el equipo dominicano sólo ha salido una vez en el año (al Panamericano en El Salvador), donde gracias al avance a la ronda semifinal de Nairoby Jiménez, acumulamos 3030 puntos, nuestros más cercanos rivales en Centroamérica y el Caribe (México, Guatemala, El Salvador, Jamaica, Barbados y Cuba) han participado en un mínimo de 5 torneos, dejando a la República Dominicana en una lejana quinta posición de Centroamérica y El Caribe”, informó Castillo.

“Hemos enviado a la Selección Nacional a Perú haciendo préstamos personales los miembros del Comité Ejecutivo, pero ya es imprescindible el apoyo del ESTADO para la participación en estos torneos internacionales”, agregó Castillo.

La delegación dominicana de bádminton que se encuentra en Perú está integrada por los atletas Argenis Mariñez, Nairoby Jiménez, Yonatan Linarez, Juleixi Acosta, los entrenadores Miguel Feliz y Rafael Santín, y Fernando Tiburcio, como delegado.

Para el equipo de Badminton convencional subir a los primeros 4 peldaños, garantizando su participación con nómina completa (4 hembras y 4 varones) debe participar 2 veces en Perú (International Series, del 16 al 23 de octubre, y en el Challenger, del 16 al 20 de noviembre), en México (International Series, del 22 al 26 de noviembre), en El Salvador (International Series, del 1 al 4 de diciembre) y en Canadá (Challenger Series, del 6 al 11 de diciembre).

El mes de noviembre se torna más complicado aún, cuando los representantes quisqueyanos del Bádminton para personas con Discapacidad (PARABADMINTON) tienen que salir a buscar su clasificación del 21 al 26 de este mes al Campeonato Panamericano de Parabadminton a realizarse en Cali, Colombia.

“En Parabadminton dominamos El Caribe, y en Centroamérica, una vez estuvimos en tercer lugar, pero en los últimos años Cuba, El Salvador, Barbados y Jamaica han crecido mucho, por lo que necesitamos ir a esos 2 campeonatos (PARABADMINTON Panamericano, del 21 al 26 de noviembre en Colombia y dos días después (28 noviembre al 4 de diciembre, el PARABADMINTON International, en Perú).

En la actualidad, la República Dominicana está colocada en la octava posición global en América, gracias a la Nairoby Jiménez, que ocupa el puesto 20 de continental y 155 mundial. En la rama masculino el mejor ranqueado el Argenis Mariñez en el lugar 32 americano y 314 universal. Otros destacados son: Clarisa Pie, 39 Pan Am y 315 BWF; Yonatan Linarez, 35 Pan Am y 343 BWF; Juleixi Acosta, 40 Pan Am y 319 BWF; Daniel Acosta, 57 Pan Am y 456 BWF; Daniela Acosta, 42 Pan Am y 325 BWF; y Antony Ortiz, 59 Pan Am y 466 BWF.

En los dobles, la pareja quisqueyana más avanzada está conformada por Ernick Zorrilla y Ortiz (Anthony) en el puesto 17 Pan Am y 223 BWF, mientras que en la rama femenina el dueto de Nairoby Jiménez y Clarisa Pie, ocupan el lugar 26 Pan Am y 302 BWF.

Por parte de los dobles mixtos, el combinado de Yonatan Linarez y Clarisa Pie encabeza la lista de criollos con el curul 54 Pan Am y 513 BWF.