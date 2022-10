Bonetti ve difícil un estadio nuevo

Freddy Tapia

Santo Domingo

José Miguel Bonetti Du-Breil, el influyente miembro de la Junta Directiva de los Leones del Escogido, afirmó que el Estadio Quisqueya Juan Marichal “cumplió su ciclo y no aguanta más remiendos”.

La posibilidad de que la Capital sea dotada de un parque moderno, que esté a la altura del béisbol dominicano, no está al doblar de la esquina porque señala que ni los Tigres del Licey ni los Leones del Escogido, los clubes que desde 1955 lo comparten, tienen dinero para ello.

“Entonces, el Gobierno, que sí tiene el dinero para hacer un estadio, no lo tiene como prioridad”, manifestó Bonetti durante la entrevista que concedió a Héctor J. Cruz y Alex Luna el pasado domingo en el programa “La Hora del Deporte”, que se transmite de once de la mañana a una de la tarde por CDN-Deportes.

“Quizás las familias que dirigen al Escogido tienen ese dinero, pero no lo van coger para hacer un “play”, indicó en referencia a la Bonetti, de la que es uno de los principales descendientes, la Vicini y Najri, las cuales también tienen en común que dirigen tres de los principales grupos empresariales del país.

Bonetti Du-Breil, quien presidió al Escogido Baseball Club en el período 2018-2019, fue lo suficientemente claro al decir que “nadie se va a meter la mano en el bolsillo y va a decir ´mira vamos hacer un estadio para que jueguen Licey y el Escogido´”, dos equipos que solo juegan de octubre a febrero.

Indicó que, al igual que en Estados Unidos, se impone ejecutar un proyecto que incluya un estadio porque ello desarrollaría todo el entorno.

“Ya eso sería un fondo de inversión, probablemente con un el apoyo del Gobierno si fuese a nivel de terreno, de permisiología, etcétera”, agregó.

¿Sede del Clásico Mundial?

El empresario y deportista no se suma a la ola de muchos, entre ellos políticos, peloteros, pero sobre todo fanáticos, que a menudo protestan porque Major League Baseball se ha mantenido renuente a que el país sea una de las sedes del Clásico Mundial de Béisbol.

“No ombe no, el Clásico no puede venir aquí. El Quisqueya no tiene condiciones para eso”, dejó establecido Bonetti Du-Breil.

Apuntó que, en 2020, las Grandes Ligas hicieron una concesión al incluir en el calendario de la pretemporada un encuentro entre los Tigres de Detroit y los Mellizos de Minnesota y hubo que realizarlo de día porque el vetusto parque capitalino no tenía las luces adecuadas.

“Ahora hay luces, pero no podemos estar remendando las cosas”, indicó durante su comparecencia en “La Hora del Deporte”.

Expresó que el pasado año, cuando invitaron al presidente Luis Abinader a realizar el lanzamiento de honor para dejar inaugurado el tradicional torneo de béisbol otoño-invernal de República Dominicana, le dieron un tour por la vieja instalación y pudo ver las condiciones en que se encuentra.

“Le enseñamos todo, pero el Gobierno tiene otras prioridades”, puntualizó el directivo del conjunto escarlata…

“Necesitamos un estadio digno, como digo yo, para que el béisbol, al menos aquí en la Capital, explote y verdaderamente la gente quiera ir”.

Último intento

En 2009 el Gobierno retomó la propuesta del ingeniero Jesús Rodríguez Sandoval de construir el Centro Deportivo y Cultural Juan Marichal, a un costo de 135 millones de dólares. Tendría hotel, 8 torres entre 9 y 19 pisos para viviendas, centro comercial y un museo.

Moción aceptada

José Miguel dijo que le iba a proponer a Lidom para la reunión de ayer la utilización del corredor fantasma para los partidos extrainnings, moción que fue aceptada, pero a partir de la entrada número 12 y en la décima en casos de doble juegos.