Harper y Schwarber jonronean, Wheeler y Filis blanquean a Padres

AP

San Diego

Bryce Harper conectó un jonrón de nuevo, Kyle Schwarber conectó un asombroso batazo de 488 pies y Zack Wheeler estuvo brillante al lanzar pelota de un hit durante siete entradas para llevar a los Filis de Filadelfia a la victoria 2-0 sobre los Padres de San Diego el martes por la noche para abrir la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Wheeler y dos relevistas se combinaron en un hit para Filadelfia. Los Filis lograron solo tres hits ante Yu Darvish y el bullpen de San Diego: los cuatro hits combinados igualaron la menor cantidad en un juego de postemporada.

Los Filis intentarán tomar una ventaja de 2-0 cuando envíen a Aaron Nola al montículo para oponerse a Blake Snell el miércoles por la tarde. Nola está listo para lanzar contra su hermano, el receptor de los Padres, Austin Nola.

Los Padres, que eliminaron a los Dodgers de Los Ángeles con 111 victorias en la Serie Divisional de la Liga Nacional, solo tuvieron cuatro corredores en base, incluido un sencillo de Wil Myers en el quinto. Aún así, tuvieron la oportunidad de ganar en el noveno contra José Alvarado.

Jurickson Profar recibió una base por bolas con un out y Juan Soto se embasó cuando el tercera base Alec Bohm hizo un lanzamiento errático tratando de forzar. Manny Machado fue out con elevado y Alvarado ponchó a Josh Bell para el salvamento, mirando hacia el cielo y aplaudiendo después de sacar el último out.

Harper, tratando de llegar a su primera Serie Mundial, conectó un batazo alto en el jardín opuesto a la primera fila en el jardín izquierdo con un out en el cuarto. Fue el cuarto jonrón en esta postemporada para Harper, quien jugaba en San Diego por primera vez desde que se rompió el pulgar izquierdo cuando Blake Snell lo golpeó el 25 de junio, lo que lo dejó fuera de juego durante dos meses.

Harper conectó un jonrón en su tercer juego consecutivo de postemporada. El dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, que ganó el premio el año pasado, ha conectado nueve jonrones en 26 juegos de postemporada en su carrera.

El increíble barazo de Schwarber en el primer lanzamiento de Darvish del sexto tuvo una velocidad de salida de 119.7 mph y fue el primero en llegar al piso superior del jardín derecho en Petco Park, que abrió sus puertas en 2004. Fue el más lejano en su carrera y el más lejano en Petco en la Era Statcast y le dio a los Filis una ventaja de 2-0.

Schwarber levantó su brazo derecho mientras rodeaba la primera base y Harper estaba en el banquillo con la boca abierta de asombro.

Fueron los últimos jonrones impresionantes de los Filis, que están de regreso en los playoffs por primera vez desde 2011. El último ganó la Serie Mundial en 2008. Conectó ocho jonrones en siete juegos esta postemporada.

Harper se unió a Gary Matthews (1983) como los únicos jugadores en la historia de la franquicia en conectar jonrones en tres juegos consecutivos de postemporada en el mismo año. Harper conectó un jonrón en la victoria de la serie de comodines en San Luis y dos al irse de 16-8 cuando los Filis eliminaron al campeón defensor de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta, en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Seranthony Domínguez lanzó un octavo perfecto.

Darvish cargó con la derrota, permitiendo dos carreras y tres hits en siete entradas, ponchó a siete y dio una base por bolas.