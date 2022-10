Noticias del golf en cortitos

Félix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. Como acostumbro, les traigo un resumen de las más importantes noticias locales e internacionales. Veamos.

30MM de los verdes. Con los 18 millones pagados esta semana por el LIV Golf Series a Dustin Johnson, tras este dominar el calendario de eventos del nuevo tour, en total, el larguirucho se mete en los bolsillos más de US30MM en cinco meses de “trabajo”. ¿Y é malo?

Willy Pumarol a segunda etapa clasificatoria del DP World Tour. El “sobrino” (chiste interno), logró su pase a la segunda etapa del ex llamado Tour Europeo, tras colocarse en el puesto 7 en Inglaterra. Ahora, junto a cinco latinos más, disputará su avance del 3 al 6 de noviembre en España. Toda la suerte del mundo para ti, Willito.

DR Open Amateur. Quisiera tener el espacio que tenía en esta página y “botarme” en elogios hacia el staff de trabajo de FEDOGOLF, el cual puso en escena un evento sin igual. ¡Que gran semana vivimos en Casa de Campo! Cinco días de grandes experiencias que estoy seguro cada persona que las vivió las atesorará por siempre. De paso, felicitar también a Casa de Campo, su personal de golf, relaciones públicas, y a la gerencia misma, que se metió de lleno para que todo saliera sobrepasando las expectativas. A Sarah Pelegrín, la jefa de RRPP, sencillamente, GRACIAS. See you in 2023!

Este sábado es el Torneo ASIEX en Corales. Estamos trabajando “full time” para que el evento sea un éxito, como acostumbra ASIEX brindar a sus jugadores y membresía. Un gran equipo, comandado por la jefa Patricia Bobea, anda “finito” poniendo cada cosa en su lugar para brindar a los asistentes un torneazo. Agradezco a ASIEX me confíen su evento. Un gran compromiso que asumo con humildad.

EL PGA Tour LA ausente de RD. Una pena que el tour de los latinos no toque puerto criollo. La gira, que contempla 12 torneos, llegará a siete países y desafortunadamente no la tendremos por estos lares.

Último movimiento del LIV. Son unos vivos. Se unieron al MENA Tour, una gira asiática de menor cuantía, con el fin de que por esa vía sus jugadores pudieran recolectar puntos para el Ranking Mundial, pero les salió “el tiro por la culata”, pues el OWGR (Official World Golf Ranking), les contestó que no podían concederles puntos en los dos siguientes eventos, y que posteriormente les daría respuesta, todo supeditado a que en sus torneos participen por lo menos 80 jugadores, y como saben, el LIV tiene un field de 48. O sea, que “nananina”.

Tiger cae a su punto mas bajo en el ranking mundial. El 82 veces ganador del PGA Tour cayó al No. 1206, siete lugares menos que el ranking mas bajo en su historia como jugador. Y claro que va a seguir bajando, casi sin acción y cuando lo hace demuestra poca calidad de juego. ¿Días contados? Sólo el tiempo lo dirá.

Nicklaus preocupado por las altas sumas de las bolsas de torneos. Dice El Oso Dorado que la tarea de Mike Monahan, Comisionado del PGA Tour, es sumamente cuesta arriba, pero que confía en sus habilidades para “josear” esos chelitos. Y es que el LIV le ha puesto un cohete al PGA. De eso no hay dudas.

Contacto. @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf.

TV: Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domingos, 8PM + 3 repeticiones en la semana.

Web: www.fiebredegolf.com