El Licey designa a Roosevelt Comarazamy, como asesor de comunicaciones del equipo

SANTO DOMINGO

Los Tigres del Licey designaron a la leyenda del periodismo dominicano, Roosevelt Comarazamy, como Asesor de Comunicaciones de la institución, quien a su vez anunció que no estará en la cadena de transmisión del conjunto azul para la venidera temporada.



“Por este medio anuncio que esta temporada no estaré en la transmisión de televisión de los Tigres del Licey. Estaré como asesor y dando soporte en el área de comunicaciones. Agradezco a la directiva, a mis compañeros y a toda la fanaticada azul. A partir del 15 de octubre ya estamos en el camino del que promete ser un año Glorioso”, escribió el versado comunicador en sus redes sociales.



Comarazamy, quien tiene 53 años de ejercicio profesional y fue electo al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, es en la actualidad director de comunicaciones de la Confederación NORCECA de Voleibol, posición que ocupa desde el año 2002. Además, ha formado parte del departamento de comunicaciones del glorioso equipo azul por alrededor de tres décadas.



El veterano comunicador ha sido delegado de prensa de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) en dos de las últimas tres ediciones de los Juegos Olímpicos, así como de numerosos Campeonatos Mundiales de esa disciplina en varios continentes.



En el año 2019, se convirtió en uno de once comunicadores electos para recibir el Premio Abelardo Raidi, que concede el capítulo latinoamericano de la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva en reconocimiento a su trayectoria nacional e internacional.