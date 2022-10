Chapman fuera del roster de Yanquis para la SDLA

AP

Nueva York

El relevista de los Yanquis Aroldis Chapman quedó descartado para la serie divisional de la Liga Americana tras ausentarse de un entrenamiento obligatorio, exponiéndose a una multa y al posible final de una etapa de siete años con Nueva York.

Se intuía que el zurdo cubano de 34 años no iba a ser incluido en el roster de 26 jugadores para la serie al mejor de cinco duelos contra los Guardianes de Cleveland que arrancará la noche del martes debido a su errático desempeño y problemas mecánicos durante esta temporada.

Chapman, quien no se ha acreditado un rescate desde el 17 de mayo, debía participar de una práctica en el Yankee Stadium, pero el equipo dijo que estaba en Miami. Tras conversar con Chapman, el mánager Aaron Boone le dijo al gerente general Brian Cashman que ordenó al lanzador permanecer alejado del club.

"Creo que había preguntado si iba a estar o no el roster", dijo Boone.

El siete veces All-Star ya había causado problemas al ya diezmado bullpen de los Yanquis cuando estuvo en la lista de lesionados entre el 24 de agosto y el 16 de septiembre debido a una infección en la pierna que fue causada por un tatuaje.

"Desgraciadamente no estuvo aquí el viernes", dijo Cashman el domingo. "Decepciona, pero al mismo tiempo no sorprende por la manera cómo transcurrió todo en la temporada. Sorprendió inicialmente, un poco impacta, pero luego que el elemento de sorpresa se diluye, te pones a sumar todas las, y entonces no sorprende".

Cashman, quien ha formado parte de la organización de los Yanquis desde 1986, dijo que no recuerda de otro caso que un jugador se ausentera de un entrenamiento. En octubre de 2015, el pitcher de los Mets Matt Harvey se perdió un entrenamiento tres días antes del primer juego de equipo en la serie divisional.

El agente de Chapman, Scott Shapiro, declinó formular comentarios. Aunque los Yanquis no descartaron a Chapman para las rondas posteriores, dejaron la impresión que su vuelta es poco probable.

En tanto, Boone dijo que el infielder Matt Carpenter muy seguramente entraría en el roster de Nueva York tras recuperarse de fractura del pie izquierdo que sufrió el 8 de agosto. El jardinero Andrew Benintendi está en duda tras ser operado de la fractura de un hueso de la mano derecha. El estatus del infielder DJ LeMaheiu es incierto al recuperarse de la lesión de un dedo.

Además, el relevista Clay Holmes estará en el roster pero no podrá lanzar en el primer juego tras haber recibido una inyección de cortisona el 29 de septiembre para el tratamiento de una inflamación en el manguito rotado derecho.

Gerrit Cole será el abridor de los Yanquis el martes, seguido por Néstor Cortés en el segundo partido y Luis Severino en el tercero.

Boone anticipa una rotación de tres lanzadores ante los Guardianes.