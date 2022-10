Pedro López: Sigo volviendo a RD porque este es el mejor béisbol

Javier Flores

Santo Domingo, RD

La primera experiencia en el béisbol dominicano para el boricua Pedro López en el torneo 2017-18, en el cual ganó el premio de “Mánager del Año” al colocar a los Gigantes del Cibao con un récord de 29-21, con el cual quedó en el primer lugar y tras un pésimo arranque del conjunto en la etapa del “Round Robin”.

Luego, tras ser el coach de banca de Fernando Tatis Padre en el equipo de las Estrellas Orientales que ganó el campeonato del 2018-2019, recibió la oportunidad de dirigir a los Tigres del Licey la temporada subsiguiente, donde tuvo registro de 27-23 pero otra vez el empezar mal en el “Todos contra Todos” le constó la posición.

El pasado martes, López se integró a las prácticas de los Leones del Escogido para dirigir por tercera vez en Lidom y le comentó a LISTÍN DIARIO que sigue retornando al béisbol dominicano porque lo considera el “mejor” en el cual ha estado.

“A mí me encanta el beisbol de la República Dominicana, es la razón por la cual sigo viniendo porque de verdad le digo, de corazón, de todos los años que yo tengo en el béisbol, llevo alrededor de 30 y tantos de años, y te lo digo con toda honestidad, este ha sido el mejor béisbol que yo he sido parte de y me lo disfruto, con las altas y con las bajas”, respondió López al cuestionamiento de porque regresar a dirigir al torneo local tras dos despedidos en medio de la ronda de playoffs.

“La tercera es la vencida”

El boricua indicó que el dirigir a los Leones del Escogido, equipo que no se corona como campeón desde el 2015-2016, representa un reto para él y que ha dejado en el pasado lo que ha ocurrido en sus experiencias pasadas como dirigente en la liga y exclamó que “la tercera es la vencida”

“Yo entiendo el reto, entiendo que lo que representa esta camiseta y vamos meter mano con lo que tenemos…yo espero que la oportunidad que se me este dando sea por la capacidad que yo tengo de poder darle un campeonato al Escogido”, señaló el dirigente del equipo rojo.

Lopez, quien ha dirigido en su natal Puerto Rico y en Venezuela, declaró entender “este béisbol” y lo que conlleva ser dirigente de un equipo en la capital dominicana.

“Yo sé que siempre va a ser más fácil despedir a uno, que despedir 25 personas, a 30 o 38, que es la cantidad de nuestro roster semanal y yo entiendo eso y por eso me enfoco en hacer mi trabajo y dar lo mejor…ahora yo siempre he dicho que un manager y sus coaches son tan buenos como los jugadores que entren a jugar cada día y es tan malo como ellos”, argumentó.

Larga amistad con Luis Rojas

López, actualmente se desempeña como el coach de banca de los Alburquerque Isotopes, sucursal AAA de los Rockies de Colorado y en el sistema de ligas menores de los Estados Unidos fue mánager de equipos minoritarios de los Vigilantes de Texas y de los Mets de Nueva York entre el 2001 y el 2019 y fue allí donde entabló una amistad con el actual gerente de los escarlatas, Luis Rojas.

“Y Luis y yo somos amigos más allá del béisbol y le agradezco muchísimo la oportunidad que él me ha brindado de traerme aquí pero espero que haya sido por mi capacidad más que por mi amistad con él”, exclamó el dirigente boricua.

El equipo para empezar

Con pocos días en los entrenamientos, López valoró la entrega que ha visto de veteranos como Starlin Castro, Jordany Valdespín e Ivan Nova por lo que se alegra de la conformación del equipo que tendrá para el inicio de la temporada el sábado 15 de octubre.

El dirigente adelantó que el plan es que Nova este la lomita para el primer día ante los Tigres del Licey y que en el segundo partido este el panameño, Humberto Mejía; el resto de la rotación será determinado a medida que se vayan integrando los lanzadores importados.