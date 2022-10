Comité Ejecutivo del COD instala miembros comisión electoral

Santo Domingo

El comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD) dejó instalada a los miembros de la comisión electoral que dirigirá los comicios del organismo para elegir a las nuevas autoridades para el período 2022-2026.

Junto a miembros del comité ejecutivo, el presidente del COD, licenciado Antonio Acosta, entregó el manual que contiene los estatutos del organismo deportivo al doctor Samuel Arias Arzeno y al ingeniero Bienvenido Solano, miembros de la comisión, junto al licenciado Gonzalo Mejía, quien se excusó por compromisos previos.

“Estamos haciendo entrega de los estatutos del Comité Olímpico Dominicano que serán aplicados en cuanto a la transparencia y diafanidad con que debe llevarse a acabo el proceso para elegir a las nuevas autoridades”, manifestó Acosta.

Mientras, el doctor Arias Arzeno agradeció a la asamblea de federaciones por la oportunidad de dirigir los destinos del proceso eleccionario del COD, el cual se llevará a cabo el 1 de diciembre próximo.

“Vamos a hacer un trabajo apegado a los estatutos del Comité Olímpico”, aseguró Arias Arzeno, quien recordó al fenecido profesor Nelly Manuel Doñé, quien siempre le daba la colaboración para facilitar un buen desenvolvimiento de comicios anteriores.

El ingeniero Bienvenido Solano, en cambio, manifestó sentirse comprometido con el Movimiento Olímpico y dejó saber su disposición para trabajar con el único objetivo de que las elecciones se hagan con total pulcritud.

La comisión electoral para las elecciones del COD fue escogida el pasado jueves en la asamblea de Federaciones Deportivas Nacionales tras la propuesta del comité ejecutivo del organismo olímpico.

Arias Arzeno es un reputado abogado, miembro de la Suprema Corte de Justicia y ha dirigido otros procesos electorales del COD, en tanto que Solano es un ex miembro del ejecutivo del COD y ex presidente de la Federación Dominicana de Boxeo, y Mejía también fue integrante de la directiva del COD y ex presidente de la Federación Dominicana de Tenis.