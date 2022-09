Tony Piña Cámpora

La producción jonronera de Aaron Judge este año provoca desempolvar los recuerdos de la temporada de 1961 cuando Roger Maris estableció el récord que ya ha igualado la actual estrella de los Yankees.

Las circunstancias de entonces fueron diferentes y no solo por lo que ocurrió en el terreno. Maris, asimismo miembro del grupo del uniforme rayado, en su travesía hacia el sagrado objetivo tuvo que sufrir una presión inexcusable de una parte de la prensa y fanaticada de Nueva York que no soportaba la idea que un advenedizo, había llegado a los Yankees en el invierno de 1959 desde los Atléticos, fuera quien superara al legendario Babe Ruth, poseedor del récord original, y peor aún, que ese no fuera el héroe local; Mickey Mantle. Esta situación llegó al extremo que el Comisionado Ford Frick tomó una decisión infame al decretar colocar un asterisco a la marca, si esta, como ocurrió, Maris la lograba en más de 154 juegos.

Ruth la alcanzó en un calendario de esa duración en 1927 y esa campaña era la primera desarrollada con uno de 162 partidos.

Eso, posteriormente indujo al cineasta Billy Crystal, ardiente seguidor de los Yankees, producir una película titulada 61*, en la que denuncia la mezquina conducta de los que intentaron restar mérito a la hazaña de Maris. El tiempo se encargó de hacer justicia borrando a la larga el denigrante signo.

No obstante, en el plano deportivo los acontecimientos fluyeron dignamente generándose una batalla extraordinaria entre Maris y Mantle, compañeros de equipo unidos en una noble amistad, por la señalada marca. En los primeros quince juegos del equipo Mantle había conseguido sacar la bola nueve veces y Maris apenas una, pero este aceleró la producción a partir de mayo creándose una estupenda competencia entre los que fueron encasillados como los “M&M Boys” un dúo jonronero nunca visto.

Al comenzar el periodo final en septiembre Maris había disparado 51 jonrones y Mantle 48, pero este sufrió una lamentable lesión que lo sacó tanto de juego como de competencia y al final, en el partido 159, Maris conectaba su jonrón sesenta y en el último establecía el nuevo récord. tonypinacampora@gmail.com

