Fijan para el primero de diciembre elecciones Comité Ejecutivo del COD

Santo Domingo

La asamblea de Federaciones Deportivas Nacionales fijó para el 1 de diciembre venidero la celebración de las elecciones para escoger un nuevo comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD).

Los asambleístas también escogieron a los señores, magistrado doctor Samuel Arias Arzeno, al ingeniero Bienvenido Solano, y al licenciado Gonzalo Mejía, como los miembros de la Comisión que dirigirá el proceso electoral.

En la asamblea, reunida la mañana de este jueves en el salón Juan Ulises García Saleta (Wiche), se aprobó por mayoría abrumadora el programa de actividades y presupuesto para el próximo año 2023.

Un 88 por ciento (49 de 55 miembros) se dio cita al encuentro asambleísta, de los cuales el 92 por ciento (80 votos) aprobó el presupuesto para el 2023 con dos abstenciones.

El 87 por ciento de los presentes, con 76 votos, estuvo de acuerdo con los miembros propuestos para la comisión electoral, con una abstención y tres ausentes, en tanto que la fecha para la celebración de los comicios recibió 44 votos (80 por ciento).

Un 12 por ciento (26 votos) secundó la propuesta de José Manuel Ramos, presidente de Deportes Ecuestres, para que las elecciones se llevaran a cabo el 14 de diciembre.

La comisión electoral será juramentada el próximo martes 4 de octubre durante la reunión ordinaria del comité ejecutivo del COD.

Además, el tesorero del COD reveló que el mismo informe recibió una valoración a la excelencia por parte del Ministerio de Deportes dado al buen manejo de los fondos y la transparencia llevada durante todo el año.

Los detalles fueron presentados por el tesorero del COD, José Luis Ramírez, quien añadió que, el deporte debe de celebrar lo que valoran las autoridades del Gobierno. Es claro que el movimiento olímpico y el ministerio van de la mano por el camino correcto, dijo.

Arias Arzeno es un reputado abogado, miembro de la Suprema Corte de Justicia y ha dirigido otros procesos electorales del COD, en tanto que Solano es un ex miembro del ejecutivo del COD y ex presidente de la Federación Dominicana de Boxeo, y Mejía también fue integrante de la directiva del COD y ex presidente de la Federación Dominicana de Tenis.