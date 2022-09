Ronald Guzmán podría jugar como pitcher y bateador en Lidom

Tras una trayectoria en el béisbol profesional como jugador de posición que se remonta al 2012, el dominicano Ronald Guzmán ha llevado en serio un proceso de formación a pelotero de dos vías, transformación de la que podría ser testigo la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom) en su próximo torneo.

El pasado miércoles 28 de septiembre Guzmán tuvo de manera oficial su primera actuación como lanzador, luego de lograr un ponche y permitir dos bases por bolas de la mano de los RailRiders de Scranton, sucursal de Triple-A de los New York Yankees.

Dicho partido de Guzmán como lanzador no parece quedarse allí, ya que podría desempeñarse como jugador de dos vías de cara a la temporada 2022-23 de la Lidom.

Jesús Mejía, gerente general de los Gigantes del Cibao, declaró a LISTÍN DIARIO que “es una probabilidad” la de ver al nativo de La Vega en funciones de lanzador y bateador.

“Es una probabilidad. Todo depende en qué punto esté como lanzador”, dijo el ejecutivo. “Pero lo vamos a apoyar dentro de lo que sea posible y realista para invierno”, agregó.

Mejía añadió que las oportunidades desde el montículo para Guzmán serían en situaciones de baja presión, rol que le permitiría un desarrollo sin grandes complicaciones, además de quien está llamado a ser uno de los mejores hombres en el line-up del equipo.

En su proceso de transformación a monticulista, Guzmán, ganador del premio al Jugador Más Valioso de Lidom en el torneo 2020-21, ha destacado por sus habilidades de lanza-llamadas, mostrando una bola rápida que puede superar las 95 millas por horas.

Shohei Ohtani es al día de hoy el ejemplo por excelencia de un jugador de dos vías en el diamante, quién puede lanzar una pelota a más de 100 mph y pegar 40 jonrones a la misma vez, actuación nunca antes registrada en la historia del juego de la pelota y el bate.

