Judge llega a 61 jonrones e iguala récord de Maris

Aaron Judge se había ido sin jonrón en siete juegos. Eran 34 apariciones en la caja de bateo, en que los fanáticos habían guardado un silencio sepulcral y habían apuntado sus cámaras hacia el bateador de los Yanquis para captar un momento histórico que no llegaba.

La espera terminó, y no sólo marcó un hito para el toletero, sino que condujo a los Yanquis hacia otro triunfo.

Judge empató el récord de 61 vuelacercas en una temporada de la Liga Americana, establecido por Roger Maris, al conectar un jonrón por Nueva York, que venció el miércoles 8-3 a los Azulejos de Toronto.

El toletero de 30 años reconoció que tuvo que hacer un esfuerzo para dejar de distraerse con el récord y concentrarse en su turno de bateo.

“Definitivamente siento algo de alivio por llegar a 61. Uno trata de no pensar en eso pero sigue en la cabeza”, comentó. “Yo esperaba que la pelota se fuera por encima de la barda. No lo supe al principio. No quería quedarme parado en el plato si la pelota rebotaba contra la cerca”.

Encontró una recta de Tim Mayza, con cuenta llena y a 94,5 mph, y envió la pelota al otro lado de la cerca del jardín izquierdo en el séptimo inning del encuentro realizado en el Rogers Centre.

La pelota salió despedida a 117 mph y aterrizó a 394 pies del plato para romper la igualdad y colocar a los Yanquis arriba por 5-3. Impactó la parte frontal del graderío, apenas debajo de dos fanáticos que se estiraron sobre la barandilla en un intento infructuoso de atraparla.

Finalmente cayó en el bullpen de Toronto, donde el coach Matt Buschmann la recogió. Luego, la entregó a los Yanquis.

Judge rebasó así los 60 jonrones conseguidos por Babe Ruth en 1927, que habían constituido el récord de las Grandes Ligas hasta que Maris lo quebró en 1961. Los tres astros llegaron a esas cifras jugando por los Yanquis.

“Tener la oportunidad de quedarme en 60 por un tiempo con Babe fue bonito”, dijo Judge. “Pero la oportunidad de estar ahora en 61 con otro jardinero derecho de los Yanquis que bateó 61 jonrones y que fue Jugador Más Valioso y campeón de la Serie Mundial es mucho mejor”.

Barry Bonds estableció el récord de las mayores, con 73 bambinazos por los Gigantes de San Francisco, en 2001.

La madre de Judge y Roger Maris Jr. se pusieron de pie y se abrazaron en las primeras filas. Judge pareció señalarlos mientras daba vuelta por la intermedia.

Recibió la felicitación de sus compañeros, cuando pisó el plato.

La mayor sequía de jonrones de Judge en la temporada fue de nueve duelos, a mediados de agosto. Éste fue el encuentro número 155 de los Yanquis en la temporada —les restan siete más en la campaña regular.

El jonrón llegó en el cuarto turno de Maris en la noche, poniendo fin a una racha de 34 apariciones en el plato sin cuadrangular.

Judge batea para .313 con 130 impulsadas, totales que son también los mejores de la Americana. Tiene la oportunidad de ser el primer ganador de la Triple Corona en el Joven Circuito desde que el venezolano Miguel Cabrera lo logró con Detroit en 2012.

Maris logró su 61er bambinazo con los Yanquis el 1 de octubre de 1961, ante Tracy Stallard, de los Medias Rojas de Boston.

La marca de Maris ha sido rebasada seis veces, pero todas han estado manchadas por la sospecha de los esteroides.

Mark McGwire conectó 70 vuelacercas por los Cardenales de San Luis en 1988 y 65 al año siguiente. Bonds lo superó.

El dominicano Sammy Sosa tuvo 66, 65 y 63 palos de cuatro esquinas durante un tramo de cuatro campañas que comenzó en 1998.

McGwire confesó el consumo de esteroides prohibidos. Bonds y Sosa lo han negado.

Las Grandes Ligas comenzaron a realizar pruebas con sanciones para drogas que mejoran el rendimiento en 2004 y algunos fanáticos, quizá la mayoría, siguen considerando que Maris es el último poseedor del récord que no hizo trampa.

Los Yanquis, quienes aseguraron su vigésimo título de la División Este de la Liga Americana una noche antes, ganaron por novena vez en 10 duelos.

Gerit Cole (13-7) aceptó tres anotaciones y el mismo número de imparables en su labor de seis episodios y un tercio.

Por los Yanquis, los venezolanos Oswaldo Cabrera de 4-1 con dos anotadas, Oswald Peraza de 5-2 con una anotada y una producida, Marwin González de 4-0 con una empujada.

Por los Azulejos, los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. de 3-0 con una remolcada, Teoscar Hernández de 4-0, Raimel Tapia de 4-0. El mexicano Alejandro Kirk de 1-0.