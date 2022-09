Elder blanquea a los Nacionales 8-0; Bravos a 1 juego de los Mets

AP

WASHINGTON

Bryce Elder blanqueó seis hits en el primer juego completo de su carrera, y los Bravos de Atlanta derrotaron el lunes 8-0 a Washington para acercarse a un juego de los Mets de Nueva York, líderes en la División Este de la Liga Nacional los Nacionales su derrota número 100 de la temporada.

Matt Olson y Orlando Arcia conectaron jonrones de dos carreras y Marcell Ozuna agregó un jonrón solitario para Atlanta, que al igual que Nueva York ya aseguró un lugar en los playoffs. A ambos equipos les quedan ocho juegos, incluida una serie de tres juegos cara a cara que comienza el viernes en Atlanta.

“Significa mucho, pero al mismo tiempo, es otra victoria”, dijo Elder. “Estamos tratando de apilar las victorias una encima de la otra aquí y prepararnos para este fin de semana y los próximos tres juegos después de eso”.

Elder (2-3) hizo 106 lanzamientos y permitió que solo un corredor llegara a la tercera base en la octava apertura de su carrera. Ponchó a seis para los Bravos, que han ganado tres seguidos y ocho de 11. Fue la primera victoria de Elder desde el 12 de abril, cuando derrotó a Washington en su debut en las Grandes Ligas.

Se convirtió en el primer novato de Atlanta en lanzar una blanqueada desde Paul Marak el 23 de septiembre de 1990.

“Ese sinker debe haber sido otra cosa, la forma en que lo estaban tomando y realmente no pudieron hacer nada con él”, dijo el manager de Atlanta, Brian Snitker.

Los Nacionales tienen marca de 53-100, la peor de las Grandes Ligas, su primera temporada con 100 derrotas desde que tuvieron marca de 59-103 en 2009. Washington cayó a 15-52 contra enemigos de la División Este de la Liga Nacional.

“Todos lo sabemos (apesta), ¿verdad?” dijo el manager Dave Martínez. “Pero tenemos que recordar lo que estamos tratando de hacer aquí y será un proceso. Entonces, en el futuro, espero que este sea el último año que perdamos 100 juegos y mejoremos”.

La actuación de Elder fue un respiro bienvenido para un bullpen gravado. El zurdo Tyler Matzek comenzó a calentar como medida de precaución cuando el derecho salió por la novena entrada para enfrentar el corazón del orden de los Nacionales, pero no fue necesario.

Elder hizo que Joey Meneses y Luke Voit cantasen terceros strikes, luego indujo el roletazo en el primer lanzamiento de César Hernández para terminarlo.

“Esa podría haber sido su mejor entrada”, dijo Snitker. “Fue realmente bueno, cómo salió y simplemente se mantuvo estable y no se alteró ni nada. No empezó a forzar las cosas en el noveno. Es sorprendente cuántos muchachos no tocan esa goma en el noveno, por lo que fue genial para él experimentar eso y saber cómo se siente".

Atlanta mejoró a 13-4 contra los Nacionales.

El abridor de Washington, Cory Abbott (0-4), derribó a 10 de los primeros 11 bateadores de Atlanta antes de derribar a Austin Riley con un out en el cuarto. Dos bateadores después, Olson conectó su cuadrangular número 29 desde el poste de foul del jardín derecho para poner el 2-0.

Ozuna abrió el quinto con un tiro a la izquierda, su 22 del año.

Atlanta lo detuvo con cinco carreras en el sexto, cuatro de las cuales anotaron luego de que Meneses dejara caer un tiro en primera que hubiera completado una doble matanza y terminado la entrada. Arcia coronó el rally con un jonrón de dos carreras al centro del relevista Andrés Machado, su octavo del año y cuarto contra Washington.

Abbott permitió cinco carreras (cuatro limpias) en más de cinco entradas y ponchó a siete, el máximo de su carrera.