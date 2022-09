La Vega exaltó diez de sus hijos a la inmortalidad deportiva

La Vega

La Vega exaltó diez (10) de sus hijos a la inmortalidad Deportiva.

En un emotivo acto lleno de lágrimas y aplausos la ciudad Olímpica exaltó a la inmortalidad deportiva a los diez (10) integrantes de la clase 2022 en un Ceremonial de Exaltación organizado por el Comité Permanente del Templo de la Fama del Deportista Vegano y que llevo especial dedicatoria al Ing. Kelvin Cruz.

Acto en el que diez reconocidos deportistas recibieron los honores e insignias que sustentan sus condiciones de inmortales del deporte de esta provincia.

El Comité Permanente del Templo de la Fama del Deportista Vegano, representado por Luis Elpidio Cumba, Rubén de Lara, Rafaeel Hernández y Porfirio Veras, entregó los honores con los que inmortalizan a Fernando Teruel, en Baloncesto; Luis López y Leonardo Grullón García (Tigua) (fallecido), ambos en ciclismo y María García Cáceres, en Judo.

Además, fueron exaltados Daniel Alonzo Cepeda, Radhamés Brea y Eulogio Cruz Beato, en Atletismo; así como José Miguel Robiou (Chemy), en Tiro con Arco; Ramón Salcedo (La Tabla), fallecido, en futbol; y Antonio Anyelo Sosa, en Balonmano.

El solemne acto inició con la instalación del comité permanente del Templo Vegano, los deportistas actantes y del presidente de honor Prof. Rafael Hernández, seguida del Himno Nación y del Templo a cargo de la Banda Municipal de Músicos.

La Bendición del acto la hizo el Padre Sergio de la Cruz, Rector de la Universidad Católica del Cibao, la exaltación, bienvenida a nuevos inmortales por el inmortal Pompy Domínguez, el mensaje de la prensa cargo del cronistas deportivo vegano Carlos Restituyo y la presentación de la presidente de honor del ceremonial del 2023, la jurista vegana y ex miembro del JCE, doctora Rosario Graciano de los Santos

Dedicatoria

El evento fue dedicado al alcalde Kevin Cruz por ser quien ha brindado el apoyo constante que ha permitido al Templo funcionar durante los últimos cinco (5) años.

Al subir a recibir el reconocimiento Kelvin fue acompañado de su Edecán Kelvin Cruz Junior, lo que causo una emoción especial al alcalde Vegano al ser sorprendido de que su edecán fuera su hijo.

Al agradecer la dedicatoria del magno evento Kelvin Cruz resaltó el trabajo de los miembros del templo en reconocer los valores deportivos y morales de los deportista vegano y destacó así mismo, la histórica tradición cultural y deportiva de los hombres y mujeres de La Vega, al tiempo que reafirmó su compromiso con el apoyo a todas actividades deportivas de esa ciudad.

Si grandes fueron las emociones, aplausos y lágrimas en el momento de que cada deportista fue llamado e inmortalizados, mayores fueron las emociones cuando hicieron uso de la palabra para agradecer. Algunos no pudieron siquiera hablar mientras los asistentes les rendían aplausos.

Todos agradecieron a sus familias, entrenadores, cronistas y propulsores por su apoyo para que ellos practicaran deporte y llegaran a ser inmortales. Todos exclamaron que si volvieran a nacer quisieran hacerlo de nuevo en La Vega. Luis López, Chemy Robiou y Fernando Teruel externaron palabras que arrancaron lágrimas y aplausos e hicieron revivir momentos históricos del deporte vegano

En el ceremonial, que se realizó a casa llena en el Templo de la Fama del Deportista Vegano, además del alcalde Cruz participaron autoridades nacionales y locales como doctor Fausto López Solís director del IDOPPIL, Franklin de la Mota, viceministro de Deportes, Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, Luis Esmurdoc, del Pabellón de la Fama del Nordeste, la gobernadora de La Vega, Luisa Jiménez de la Mota;

También asistieron el diputado Angelito Estévez, Gilberto García, secretario general del COD, el ex ministro de Deportes Felipe – Jay- Payano, Gerardo Suero Correo, presidente de la Federación de Atletismo, Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbo;l Guillermo Saleta, presidente del Templo del a Fama del Deportista de Santiago; el ex senador Euclides Sánchez y el ex alcalde Fausto Ruiz.

Asimismo, los presidentes de Uniones Deportivas de Santiago, SFM, Moca, la dirigencia deportiva vegana en pleno y cientos de inmortales detritos de La Vega y del país.