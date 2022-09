Adrian Beltré le había informado a Pujols que estaría en el estadio cada noche en la serie entre Cardenales y Dodgers

MLB.COM

LOS ANGELES

Cuando Adrián Beltré vio que los Cardinals iban a estar en Los Ángeles para jugar contra los Dodgers, llamó a Albert Pujols y le dijo que asistiría al Dodger Stadium las tres noches. Beltré le dijo a Pujols que esperaba ver la historia.

Beltré no tuvo que esperar mucho porque Pujols se fue profundo dos veces el viernes , convirtiéndose en el cuarto jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar 700 jonrones, uniéndose a Barry Bonds (762 jonrones), Hank Aaron (755) y Babe. Ruth (714) en uno de los clubes más exclusivos de este deporte.

El par de explosiones ayudó a que los Cardinals derrotaran a los Dodgers 11-0 en el Dodger Stadium.

“Cuando hablas de béisbol, ya sea aquí en los Estados Unidos o en la República Dominicana, siempre buscas a alguien a quien admirar”, dijo Beltré a MLB.com en español. “Esa persona es Albert Pujols”.

Cuando Pujols tocó el plato luego de su histórico jonrón ante el derecho de los Dodgers, Phil Bickford, el toletero de los Cardinals señaló hacia el cielo y luego se aseguró de correr inmediatamente hacia Beltré, quien estaba sentado en la primera fila.

Es un honor estar aquí esta noche solo para apoyarlo”, dijo Beltré. “Albert es una persona increíblemente respetada entre todos nosotros. Estoy tan feliz de haber estado aquí y es un honor estar aquí para una persona tan humilde y trabajadora que ha tenido una carrera increíble y pudo lograr una hazaña tan increíble. Estoy muy orgulloso."

Si bien la mayoría de la gente se ha sorprendido con lo que Pujols ha podido lograr a los 42 años esta temporada, Beltré dijo que esperaba una temporada como esta debido a la ética de trabajo de Pujols. Beltré lo vio desde el lado contrario durante más de una década. También tuvo la oportunidad de presenciarlo de primera mano cuando los dos se vistieron juntos en el Clásico Mundial de Béisbol de 2006.

“Cuando trabajas duro por lo que quieres, no importa la edad que tengas”, dijo Beltré. “Tal vez mucha gente no esperaba una temporada como esta, pero si le preguntas a él, estoy seguro de que no se sorprende porque ha trabajado muy duro para jugar así y mantenerse constante. Todos estamos muy contentos de que haya podido mantenerse saludable y llegar a los 700 jonrones”.