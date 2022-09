Fiscalía de Nueva York pide se permita ver gratis el partido de los Yankees

EFE

Nueva York

La Fiscalía General de Nueva York intercedió a favor de millones de fanáticos del béisbol y le pidió a Apple y a las Grandes Ligas (MLB) que les permitan ver en acción (sin pago añadido) al famoso toletero de los Yankees, Aaron Judge, quien podría alcanzar esta noche el récord de 61 jonrones en una temporada.

La fiscal Letitia James aseguró en un comunicado que es "incorrecto e injusto" que millones de neoyorquinos y otros amantes del béisbol en el país no puedan ver a Judge, de 30 años, que se ha convertido en la estrella de esta temporada.

"Los neoyorquinos pagaron sus facturas de cable esperando ver programación deportiva en vivo. Ahora se les pide que paguen más si quieren ver esta emocionante persecución de jonrones y un juego potencialmente histórico", afirmo la fiscal general.

Judge ha tenido una temporada histórica y con sus acciones ha disparado las emociones de los fanáticos y amantes del béisbol durante los juegos de los Yanquis. El martes bateó su cuadrangular 60, convirtiéndose en el sexto jugador de Grandes Ligas que ha alcanzado esa hazaña en una temporada, sucediendo a Roger Maris, en el 1961, también con los Yanquis.

El partido de esta noche ha cobrado gran importancia para los que no puedan acudir a presenciar el partido de los Yanquis ya que se espera que Judge haga historia nuevamente y alcance los 61 vuelacercas.

Sin embargo, millones de fanáticos no podrán ser testigos del momento porque el juego sólo podrá ser visto por los suscriptores de AppleTV+ que le compró a la MLB el derecho de transmisión de varios partidos, incluido el de esta noche, a las Grandes Ligas (MLB por siglas en inglés), según medios locales de prensa.

Es por esa exclusividad que no será visto por el canal YES de los Yanquis, y de acuerdo con el New York Post, los intentos de YES con funcionarios de Apple y la MLB para llegar a un acuerdo que les permita transmitir el juego localmente, para que así Apple mantenga la exclusividad en el resto del país, han sido infructuosos.

"Pido a Apple y a la MLB que lleguen a un acuerdo justo con YES Network para que los fanáticos puedan ver lo que todos esperamos que se convierta en historia esta noche”, reiteró James.

Es improbable que Apple ceda porque aspira a convertirse en la primera cadena de transmisiones deportivas en número de suscriptores, y partidos como el de esta noche le hacen potencialmente ganar un buen número de socios.