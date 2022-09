Fallece basquetbolista Jalen Hill tras desaparecer en Costa Rica

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Falleció el basquetbolista estadounidense Jalen Hill, quien disputó cuatro temporadas representando a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), tras varios días desaparecido en Costa Rica.

Así lo reportó el diario Los Angeles Times. Igualmente la familia de Hill, a través de una publicación en Instagram, pidiendo privacidad para atravesar la pérdida del joven de 22 años, sin compartir más información en cuanto al fallecimiento.

"Sabemos que Jalen ha jugado un papel en la vida de tantas personas. También reconocemos el papel que tantos de ustedes han jugado en la suya. Mientras tratamos de navegar por este momento devastador en nuestras vidas, les pedimos que por favor nos den tiempo de duelo. Mantenednos en vuestros pensamientos y oraciones", leía parte del escrito publicado por la familia.

Hill se retiró en la primavera de 2021 debido a que sufría de ansiedad y depresión.

"Me dije, ‘no, necesito tomarme un descanso’. Fue una decisión difícil de tomar, pero una vez que supe lo que tenía que hacer, no fue difícil. Me di cuenta, que me va a ayudar", expresó el deportista en una entrevista anterior a Los Angeles Times.

En su carrera con UCLA Hill promedió 6.5 puntos por partido y 6.4 rebotes en 77 partidos, jugando principalmente como pívot y ala-pívot.

Fuera de las canchas de baloncesto, el norteamericano se vio en medio de un escándalo internacional cuando, durante una gira de su universidad en China, fue arrestado junto a dos compañeros de equipo por un robo a una tienda de anteojos.

Reacciones

Quienes conocieron a Jalen lo describieron como un “buen muchacho” con un “gran corazón”, como resaltó el entrenador de UCLA, Mick Cronin, en un comunicado.

"La noticia del fallecimiento de Jalen Hill es desgarradora. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia en este momento. Jalen era un joven de gran corazón y con una gran sonrisa que nos ha dejado demasiado pronto", indicó