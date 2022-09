Estatus de los campos del Este tras Fiona

Félix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. Semana para el olvido tras la visita del Huracán Fiona. Muchas inundaciones lamentables especialmente en al zona Este del país. Provincias como La Romana, Higüey, Hato Mayor, El Seibo, la zona de Punta Cana y Verón, y Samaná fueron de las mas afectadas, y su impacto dejó una estela de daños físicos y perdidas incuantificables.

Obviamente los campos de golf fueron afectados provocando que incluso algunos tengan que cerrar a corto o largo plazo. Me animé a contactar a algunos de los superintendentes, directores, e incluso departamentos de relaciones públicas, para que me contaran sus respectivos estatus, y esto fue lo que me dijeron:

Metro y Guavaberry. Ambos con poco impacto, aunque muchos arboles se cayeron, pero no hubo mayores consecuencias. Luego de las respectivas limpiezas a ambos campos, abrirán hoy o mañana. La Estancia. Muchos destrozos especialmente en el área de la casa club, la cual fue muy afectada. Las lagunas rebozadas, pero esperan abrir el viernes.

Casa de Campo. A pesar de que los vientos se sintieron muy fuertes en La Romana, los campos del resort no tuvieron mayores problemas. Ayer y hoy se hizo un operativo de limpieza de escombros, y Dye Fore y Teeth Of the Dog abren hoy. Links tendrá que esperar unos días más para volver, pero nada pasó a mayores.

La Cana y Corales. La Cana no tuvo mayores consecuencias, se trabaja en su limpieza. y abrirá lo antes posible. Corales estará cerrado un poco más de tiempo, pues van a aprovechar para hacer mantenimientos y algunas mejoras en ruta a la edición 2023 del Corales Puntacana Championship que va en marzo.

Cocotal. Uno de los más afectados, principalmente por la cantidad de arboles con que cuenta el layout. Podrían pasar una o dos semanas para su reapertura.

The Lakes. Igual tienen problemas con las lagunas, que es su principal característica, así como con muchos arboles caídos. Esperan abrir en los próximos días.

Punta Blanca. Árboles en el suelo, pero sin mayores consecuencias. Mucha agua acumulada, y también esperan abrir en uno o dos días.

Iberostar. Fue uno de los menos afectados, y hoy mismo reabrieron operaciones.

Hard Rock. Tampoco con graves consecuencias y antes del viernes abrirán, pero sólo 9 hoyos, pues al igual que Corales, van a aprovechar para hacer trabajos de mantenimiento. El factor común en todos es que las trampas de arena se vieron muy afectadas, lo cual es muy normal cuando suceden este tipo de fenómenos. Ojalá puedan estar listos los antes posible, para que no se detenga y se afecte mucho el turismo.

Torneo BM Cargo. Como quizás saben el torneo fue pospuesto más que nada porque, aparte de que la marca no entiende correcta la celebración de un evento que incluye fiestas y diversión con las condiciones actuales de emergencia imperantes, también se complicaba mucho el montaje, tratándose de un evento tan grande. Sensata decisión de parte de la plana mayor de la empresa que celebramos y apoyamos. Posteriormente será anunciada la nueva fecha.